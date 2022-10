Na primeira hora do programa Morabeza de 16 de outubro de 2022, demos destaque a uma entrevista com Lino Varela, presidente da Câmara de Comércio Luxemburgo - Cabo Verde (CCLCV). O responsável fez o balanço da cimeira, que juntou na passada semana empresários, investidores, chefes de Governo, embaixadas, autoridades públicas e órgãos de comunicação social de vários países africanos. Também estivemos à conversa com Amilton Fonseca, coordenador de Cultura da Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo, e responsável de Cultura da associação Veteranos do Norte, para falar sobre o Dia da Cultura e das Comunidades e sobre a Festa dos Imigrantes, em Ettelbruck.

Podcast Morabeza. CCLCV co-organiza cimeira africana de negócios na Cidade da Praia

Na primeira hora do programa Morabeza de 16 de outubro de 2022, demos destaque a uma entrevista com Lino Varela, presidente da Câmara de Comércio Luxemburgo - Cabo Verde (CCLCV). O responsável fez o balanço da cimeira, que juntou na passada semana empresários, investidores, chefes de Governo, embaixadas, autoridades públicas e órgãos de comunicação social de vários países africanos. Também estivemos à conversa com Amilton Fonseca, coordenador de Cultura da Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo, e responsável de Cultura da associação Veteranos do Norte, para falar sobre o Dia da Cultura e das Comunidades e sobre a Festa dos Imigrantes, em Ettelbruck.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Foto: Ulisses Moreira





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.