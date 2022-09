Na segunda hora do programa Morabeza de 11 de setembro de 2022, começamos por destacar entrevistas com os músicos Micas Cabral (Tabanka Djaz), Don Kikas e Jocel, que estiveram em concerto no Luxemburgo. Vamos estar ainda à conversa com Bia Morais, da Maison des Associations, que vai falar sobre o projeto "Discriminations off the pocket ", com Nelson Neves e Pedro Coutinho, que vão arrancar a segunda fase do projeto artístico e solidário "Inspiração Pinhão", em Santo Antão.

Podcast Morabeza. Bia Morais, Nelson Neves e Pedro Coutinho com projetos em mãos

Na segunda hora do programa Morabeza de 11 de setembro de 2022, começamos por destacar entrevistas com os músicos Micas Cabral (Tabanka Djaz), Don Kikas e Jocel, que estiveram em concerto no Luxemburgo. Vamos estar ainda à conversa com Bia Morais, da Maison des Associations, que vai falar sobre o projeto "Discriminations off the pocket ", com Nelson Neves e Pedro Coutinho, que vão arrancar a segunda fase do projeto artístico e solidário "Inspiração Pinhão", em Santo Antão.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.