Na primeira hora do programa Morabeza de 24 de julho de 2022 vamos dar destaque a uma entrevista com o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que veio ao Luxemburgo apresentar a "Plataforma de Investimento da Diáspora Cabo-verdiana para o Desenvolvimento do Município da Praia". Teremos ainda o início de uma conversa, que termina na segunda hora, com Sara Santos da promotora Event's Karga.

Podcast Morabeza. Autarca Francisco Carvalho quer captar investimento da diáspora na Cidade da Praia

