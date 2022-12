A segunda hora do programa Morabeza do dia 11 de dezembro de 2022 foi praticamente dedicada à rubrica 'Kombersu', com o tema da integração de crianças e jovens cabo-verdianos no desporto luxemburguês. O convidado especial foi o diretor desportivo e treinador Antero Cabral.

Podcast Morabeza. Antero Cabral fala sobre integração de jovens cabo-verdianos no desporto luxemburguês

