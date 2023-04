No programa Morabeza de 16 de abril, dedicámos a primeira hora à entrevista com Andy Lima, candidato de origem cabo-verdiana às eleições comunais em Dudelange, pelo DP. Na segunda hora estivemos à conversa com o músico de origem cabo-verdiana Akapta G, com o artista plástico Nelson Neves e com Samuel Moreira e Paulo Santos, do torneio Inter-Ilhas.

Radio Latina 6

Podcast Morabeza. Andy Lima, Akapta G, Nelson Neves e Inter-Ilhas em destaque

