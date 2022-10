Na primeira hora do programa Morabeza do dia 30 de outubro de 2022 recebemos o artista plástico Ady Monteiro. Formado em Direito e profissional do setor financeiro no Luxemburgo, o pintor natural de Santiago fala sobre o seu início de carreira, as suas telas, o seu olhar crítico sobre a sociedade, a sua formação em Inglaterra, a sua passagem por Portugal e a chegada ao Grão-Ducado.

Podcast Morabeza. Ady Monteiro, a nova revelação cabo-verdiana em artes plásticas

Na primeira hora do programa Morabeza do dia 30 de outubro de 2022 recebemos o artista plástico Ady Monteiro. Formado em Direito e profissional do setor financeiro no Luxemburgo, o pintor natural de Santiago fala sobre o seu início de carreira, as suas telas, o seu olhar crítico sobre a sociedade, a sua formação em Inglaterra, a sua passagem por Portugal e a chegada ao Grão-Ducado.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.