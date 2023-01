Na segunda hora do programa Morabeza de 22 de janeiro de 2023 teve como destaque os 50 anos da morte de Amílcar Cabral, na rubrica Kombersu. Também estivemos à conversa com Guanela Neves, a "Fada dos Donetes", que está no Luxemburgo a promover os seus produtos.

Podcast Morabeza. 50 anos da morte de Amílcar Cabral em destaque

Guanela Neves, Celeste Monteiro e Tony Cruz. Foto: Vanessa Borggea