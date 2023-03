A Place d’Armes e algumas das ruas mais frequentadas da capital têm outro nome até ao fim do mês.

Radio Latina 2 min.

Iniciativa

Várias ruas da capital mudam de nome até ao fim do mês

A Place d’Armes e algumas das ruas mais frequentadas da capital têm outro nome até ao fim do mês.

A Place d’Armes passa a ser a Place Lily Unden e a Grand-Rue a Rue Lise Rischard-Meyer. Até ao final deste mês, algumas das principais artérias da capital voltam a mudar de nome. Porquê? Para homenagear mulheres. A iniciativa é do Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) e repete-se este ano. O organismo parte da constatação que, a nível nacional, o número de ruas com nomes de mulheres é muito inferior ao de ruas com nomes masculinos. A ideia não é alterar os nomes para sempre, mas sim sensibilizar a esfera política e o grande público e dar visibilidade às mulheres no espaço público, de acordo com uma nota divulgada pela autarquia da capital.



Assim, até dia 31 de março, seis ruas e uma praça muito frequentadas farão referência a mulheres de destaque nos campos da ciência, desporto, artes, música e letras. Todas têm uma coisa em comum: contribuíram consolidar o lugar da mulher na sociedade luxemburguesa, lê-se na mesma nota.

Lily Unden (1908-1989), a mulher que batiza a Place d’Armes até dia 31, por exemplo, foi uma artista de nacionalidade luxemburguesa que se destacou nas áreas da poesia e da pintura. Foi uma das mulheres envolvidas na resistência luxemburguesa durante a ocupação nazi. Em 1942 foi detida pela Gestapo e chegou a ser deportada para o campo de de concentração de Ravensbrück, mas sobreviveu.

Já a Grand-Rue, a ‘rua das lojas’ em pleno coração da cidade, adota o nome de Lise Rischard-Meyer (1968-1940) foi membro da rede de espionagem inglesa.

Artérias que mudam de nome até ao final do mês:

- Boulevard Roosevelt passa a ser a Rue Dr. Marie-Paule Molitor-Peffer (1929 – 1999), ginecologista e uma das fundadores do Planeamento Familiar.

- Rue Aldringen passa a ser a Rue Elsy Jacobs (1933 – 1998), pioneira no ciclismo, primeira campeã do mundo de ciclismo em 1958.

- Rue de la Poste passar a ser a Rue Helen Buchholtz (1877 – 1953), música, compositora.

- Rue Chimay passa a ser a Rue Joséphine Jacquemart-Jaans (1890 – 1988), professora de ginástica, resistente.

- Place d’Armes passa a ser a Place Lily Unden (1908 – 1989), professora pintora, escritora, resistente.

- Grand-Rue passa a ser a Rue Lise Rischard-Meyer (1868 – 1940), memro da rede inglesa de espionagem.

- Rue du Marché aux Herbes passa a ser a Avenue Liliane Thorn-Petit (1933 – 2008), jornalista, co-fundadora do CNFL e das Mulheres Libeiras.

Apenas 10% das ruas com nomes de personalidades homenageiam mulheres

De acordo com a autarquia, atualmente, entre as 467 ruas e praças da cidade do Luxemburgo que foram batizadas com nomes de personalidades, apenas 50 têm nomes femininos. O número equivale a apenas 10% do total.

“Há muitos anos que a capital se esforça para eliminar esta desproporção, que se deve a razões históricas”, de acordo com a autarquia.

Artigo: Diana Alves | Foto: Andres Lejona