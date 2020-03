O tenor de 79 anos deu a notícia através do Facebook.

Plácido Domingo infetado com coronavírus

O tenor de 79 anos deu a notícia através do Facebook.

Plácido Domingo anunciou no passado domingo, 23, que testou positivo no teste do coronavírus.

O tenor escreveu no Facebook que é um "dever moral" anunciar que está infetado e que ele e a família estão em isolamento "enquanto for considerado clinicamente necessário".

Domingo optou por fazer o teste depois de sentir sintomas como febre e tosse. Deixou ainda uma mensagem aos seguidores: "Peço a todos que tenham extremamente cuidadosos, sigam as orientações básicas lavando as mãos com frequência, mantendo pelo menos 6 metros de distância dos outros, fazendo tudo o que puder para impedir que o vírus se espalhe e por favor, acima de tudo fique em casa se puder!"

No final, garantiu ainda que a união vai fazer a força. "Juntos podemos combater este vírus e deter a atual crise mundial, para que possamos voltar à nossa vida diária normal muito em breve", escreveu.

O tenor tem estado nas notícias ultimamente porque foi acusado nos Estados Unidos de assédio sexual por vinte mulheres. Numa investigação publicada em agosto pela agência Associated Press, nove mulheres alegaram ter sido assediadas pelo cantor no final dos anos 80.

A Associated Press publicou uma segunda investigação em setembro, alegando que onze outras mulheres se apresentaram também como tendo sido vítimas do tenor. Após as acusações de assédio sexual, Placido Domingo deixou em outubro a direção da casa de ópera de Los Angeles, que ocupava desde 2003.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.