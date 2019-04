Digressão marca o regresso da banda após dois anos de pausa.

Pixies anunciam concerto em Portugal em 2019

A banda de "Where Is My Mind", "Here Comes Your Man", "Monkey Gone To Heaven" e "Debaser" volta a Portugal com um concerto e um disco novo, que vai ser lançado em setembro. A banda irá atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de outubro. Este é o décimo concerto no país, e o primeiro desde 2016, ano em que atuaram no festival NOS Alive e no Coliseu do Porto.



Para além das novidades, prometem tocar alguns dos temas mais emblemáticos da carreira de suesso. Este é um concerto em que a banda vai deixar de lado a "set list" e deixar mais espaço para o improviso. O baterista David Lovering deixa uma pista sobre o que os fãs podem esperar. "O melhor é mesmo quando sentimos o ambiente na sala e é assim que escolhemos a música a tocar em seguida. Queremos apostar nessa fluidez".

Este é o oitavo álbum de estúdio dos Pixies (ainda sem nome). Foi gravado em dezembro de 2018 na Dreamland Recordings em Nova Iorque, com o produtor Tom Dalgety (Ghost, Royal Blood), também responsável pelo disco “Head Carrier”, de 2016.

Esta digressão, que marca o regresso após dois anos de pausa, terá início em setembro no Reino Unido, e passa por 33 cidades e 16 países europeus. Os bilhetes estarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira, 5 de abril, e os preços vão dos 35 euros aos 45 euros.