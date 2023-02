A água das piscinas dos liceus do país está mais fria. Várias escolas reduziram a temperatura da água para poupar energia, mas, segundo o partido ADR, há pais a queixarem-se de que os filhos nadam em “água gelada” e acabam por adoecer.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 02 FEV 2023

Piscinas dos liceus mais frias. Pais queixam-se de “água gelada”, diz ADR

A água das piscinas dos liceus do país está mais fria. Várias escolas reduziram a temperatura da água para poupar energia, mas, segundo o partido ADR, há pais a queixarem-se de que os filhos nadam em “água gelada” e acabam por adoecer.

As alegadas reclamações levaram o deputado Fred Keup a questionar o ministro da Educação. Na resposta, Claude Meisch, começa por explicar que as aulas de natação têm lugar tanto em piscinas públicas, como em piscinas pertencentes às comunas, aos próprios liceus ou no pavilhão desportivo Coque.

O ministro fornece depois dados referentes às piscinas de cerca de uma dezena de liceus e às da Coque. Sobre os liceus, metade diminuiu a temperatura da água. O Liceu Edward Steichen apresenta a descida mais acentuada, com uma diminuição de dois graus, de 30 graus para 28 graus.grgf

CSV. Coligação governamental muda finalmente de direção

“Até que enfim!”. É desta forma que o partido de oposição CSV reage à proposta da ministra das Finanças sobre o alívio fiscal para apoiar as famílias.

Num comunicado, o partido cristão social diz que a “pressão exercida nos últimos meses” teve resultado e que a coligação DP-LSAP-Verdes mudou finalmente de direção na questão do alívio fiscal.

No entanto, o partido apela à prudência e sublinha que é preciso continuar a pressionar o Governo. A ministra anunciou reduções específicas sob forma de créditos fiscais, mas o CSV refere que uma grande parte da classe média não deverá ser abrangida por este alívio fiscal.

O partido cristão social acrescenta que os cidadãos precisam de alívio reais. A adaptação da escala fiscal à inflação seria segundo o CSV uma das soluções, como também um aumento do montante em que as pessoas começam a ser tributadas. A criação de uma tranche especial para as pessoas que têm rendimentos superiores a 500 mil euros é outra das propostas.

OGBL vai continuar a defender o ‘index’ “enquanto for preciso”

A central sindical OGBL diz que vai continuar a defender o ‘index’ “enquanto for preciso”.

Num comunicado divulgado depois de se saber que salários e pensões são indexados este mês, o sindicato veio lembrar que, há um ano, “o patronato lançou um ataque de grande envergadura contra o sistema de indexação automática”, que levou a uma suspensão do funcionamento normal do ‘index’. Na prática, a parcela que devia ter sido paga em julho do ano passado foi adiada para abril deste ano.

Na nota, a central sindical diz que foi a única a opor-se à medida, fazendo referência ao facto de ter sido o único sindicato que se recusou a assinar o acordo da tripartida de março. E diz que essa luta deu frutos, já que alguns meses depois, na tripartida de setembro, foi decidido restabelecer o funcionamento normal da indexação salarial.

O sindicato garante que vai continuar a defender este “pilar do modelo social luxemburguês” enquanto for preciso, afirmando que “está fora de questão tocar no ‘index’”.

Trabalhadores e reformados vão ver os salários aumentar 2,5% duas vezes em três meses. A primeira tranche cai na conta já este mês. A segunda será paga em abril.

Luxemburgo. Trabalhadores independentes representam 9,2% da população ativa

O Luxemburgo é o terceiro país da Europa com a mais baixa taxa de trabalhadores independentes. Segundo um mapa com dados de 2021 do Eurostat, feito pela empresa de estatística Landgeist, os trabalhadores independentes no Luxemburgo representam 9,2% da população ativa.

A Noruega tem a taxa mais baixa, onde apenas 4,6% dos assalariados são trabalhadores independentes. A Alemanha tem 8,5%, seguida pelo Luxemburgo.

No outro extremo, a Grécia, a Turquia e a Itália são os únicos países europeus onde os trabalhadores independentes representam mais de 20% da população ativa.

Na Europa, a maioria das pessoas trabalha como empregados de outras pessoas ou de uma empresa. De acordo com o Eurostat, isto acontece porque a maioria dos trabalhadores prefere a estabilidade de um emprego ou porque não tem coragem, competências e capital para iniciar o seu próprio negócio.

Quer receber menos papelada da CNS?

Se quer receber menos correspondência por parte da Caixa Nacional de Saúde (CNS), aqui está a solução.

A ferramenta já existe há algum tempo, mas a CNS volta a lembrar: trata-se do eDelivery. É uma opção que pode ser ativada através do MyGuichet e que permite à caixa de saúde salvaguardar naquele espaço vários documentos em formato pdf.

Desde os recibos que detalham as comparticipações de consultas e tratamentos ao certificado dos dias de licença por razões familiares, passando ainda, entre outros, pelo certificado provisório de substituição do Cartão Europeu de Seguro de Doença. Ativando o eDelivery, todos estes documentos passam a estar disponíveis online, evitando-se o seu envio por correio.

A CNS destaca as “muitas vantagens” desta opção. Além de permitir aceder a serviços administrativos a qualquer hora e em qualquer parte do mundo, o e-Delivery poupa em papel e permite salvaguardar os documentos de forma eletrónica. E, se for preciso, podem ser consultados ou impressos a qualquer altura.

Wiltz vai ter máquina de IRM

A cidade de Wiltz, no norte do país, vai passar a ter uma máquina de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM). Uma informação avançada pelos responsáveis desta autarquia, pelo Centro Hospital do Norte e pelo Ministério da Saúde.

Numa primeira fase, o aparelho vai ser instalado na Clínica Saint-Joseph, em Wiltz, a partir deste outono. Mas a partir de 2026, a máquina de IRM irá para uma nova clínica, que se irá chamar “Schlasskéier” e que irá ser instalada em Wiltz.

Esta nova clínica vai abrigar parte dos serviços que estão atualmente na Clínica Saint-Joseph, sendo que esta irá concentrar-se na geriatria.

Num comunicado pode ler-se que devido a grandes projetos de habitação que estão previstos em Wiltz, o número de habitantes irá aumentar dos atuais oito mil para 11 mil, sendo que é preciso prever as infraestruturas necessárias para poder acolher mais habitantes.

A nova clínica “Schlasskéier” irá então albergar os serviços ambulatórios de diagnóstico e de tratamento. Num só piso irá estar a Policlínica não-programada, o serviço de imagiologia, o bloco operatório e um hospital de dia cirúrgico.

Para além disto haverá ainda lugar para um centro médico que poderá acolher vários consultórios de médicos de clínica geral. Os trabalhos de construção deverão arrancar em 2024 e terminar em 2026.

Luxemburgo procura empresas com soluções inovadoras para setor humanitário

Um total de 339 milhões de pessoas em mais de 68 países deverá enfrentar uma situação de assistência humanitária em 2023. De acordo com os últimos dados das Nações Unidas, trata-se de um aumento alarmante de 24% em relação ao ano anterior.

Para enfrentar os desafios nesta área, o Luxemburgo e o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas lançaram um apelo a candidaturas de empresas com projetos que tragam soluções inovadoras ao setor humanitário global.

Entre as áreas com maior necessidade estão a gestão de emergência, o acesso a serviços e a gestão e comunicação de dados. Os responsáveis estão particularmente interessados em soluções nos domínios da inteligência artificial, espaço, tecnologia da saúde, cadeia de abastecimento e logística, ou ciência de dados.

As empresas nacionais e estrangeiras interessadas em participar no "Acelerador de Inovação Humanitária" podem entregar as suas candidaturas até 1 de março de 2023.

Os projetos vencedores terão acesso a financiamento, orientação e trabalho em rede com instituições do Luxemburgo. Serão depois apresentados num evento, ao vivo, no dia 29 de junho, no Luxemburgo.

Formações gratuitas para multiplicadores na Universidade

O campus de Belval da Universidade do Luxemburgo acolhe no próximo dia 15 de fevereiro uma formação para ‘multiplicadores’, no âmbito das próximas eleições comunais. A sessão decorre em francês e inglês, é grátis e haverá ainda petiscos e bebidas à disposição dos participantes.

A formação é dada pelo Centro de Estudo e de Formação Interculturais e Sociais (CEFIS). O objetivo é informar os participantes sobre o sistema eleitoral luxemburguês para que possam passar a palavra a amigos, familiares, colegas de trabalho, membros de associações, entre outros, sensibilizando-os a participarem nas eleições.

A formação em Belval decorre entre as 15h e as 18h. Os interessados devem inscrever-se através do site da universidade. Há 15 vagas.

As próximas eleições comunais realizam-se a 11 de junho. Serão as primeiras em que os residentes estrangeiros podem votar sem lhes ser exigido que vivam no país há cinco anos. Têm apenas de estar recenseados.

Abertas inscrições para "escola de verão" da Biblioteca Nacional do Luxemburgo

A Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BnL) abriu as inscrições para a nova edição da "escola de verão BnL", que vai decorrer entre 31 de julho e 6 de agosto de 2023.

Ao longo de uma semana, os estudantes interessados vão ter oportunidade de aprender várias competências sobre a biblioteconomia, como as diversas funções dos bibliotecários, dos arquivistas ou dos profissionais do setor da documentação.

No final do curso, os participantes receberão um certificado que poderão utilizar nas suas futuras atividades profissionais.

O curso é ministrado em luxemburguês e também em alemão ou francês. Tem apenas 15 vagas e é destinado aos alunos dos dois últimos anos do ensino secundário ou aos estudantes do ensino superior.

A taxa é de 60 euros por pessoas e o prazo de inscrição termina no dia 2 de maio de 2023.

Crianças celebram esta quinta-feira a festa das Candeias

O Dia das Candeias (Liichtmessdag, em luxemburguês) é celebrado esta quinta-feira no Luxemburgo, na véspera do dia de São Brás.

Munidas de lampiões, na maior parte dos casos feitos por elas, as crianças vão, em grupo, de porta em porta, entoando a canção de São Brás para desejar saúde a quem lhes abre a porta.

Como agradecimento, as crianças recebem guloseimas e dinheiro, e continuam a cantar de porta em porta até ao final do dia.

A Segurança Rodoviária aconselha as crianças e os acompanhantes a usarem roupas claras ou com refletores.

Na ausência de passeios, devem caminhar no sentido contrário ao trânsito, em fila indiana. As autoridades apelam também aos automobilistas para que conduzam com atenção redobrada no interior das localidades.

Sporting goleia e tira Sporting de Braga do segundo lugar da Liga

O Sporting retirou ontem o Sporting de Braga do segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, entregando-o ao FC Porto, ao golear em casa os ‘arsenalistas’ por 5-0, no fecho da décima-oitava jornada.

Na classificação, os ‘leões’, quartos classificados, passaram a somar 35 pontos, ficando a cinco do Sporting de Braga, que se manteve com 40 e caiu para terceiro, a dois pontos do FC Porto, que ontem venceu o Marítimo por 2-0, e a 10 do líder Benfica, que tem mais um jogo disputado.