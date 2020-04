Pink e filho de três anos testaram positivo para a covid-19

"Há duas semanas, o meu filho de três anos, Jameson, e eu apresentávamos sintomas de Covid-19", disse a cantora. Os dois estarão já recuperados.

É uma das cantoras mais conhecidas dos Estados Unidos, no entanto, Pink, 40 anos, preferiu passar pela experiência de estar infetada com covid-19 sem a partilhar com os fãs.

No passado fim de semana, a cantora deu a notícia, adiantando que os seus testes e do filho Jameson, de três, deram negativo. "Há uns dias repetimos os testes que felizmente testaram negativo", ainda assim, acrescentou que " a família já estava abrigada em casa e vamos continuar a a fazê-lo nas próximas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico".

" A minha família já estava abrigada em casa e vamos continuar a a fazê-lo nas próximas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico", acrescentou.No entanto, na mesma publicação, a cantora, referiu que os novos testes realizados nos últimos dias revelaram que estavam curados. "Há uns dias repetimos os testes que felizmente testaram negativo", escreveu.



Pink não perdeu a oportunidade para criticar o governo de Donald Trump. "É uma farsa e fracasso absolutos o facto do nosso Governo não tornar os testes amplamente acessíveis. Esta doença é grave e real. As pessoas precisam de saber que a doença afeta jovens e idosos, saudáveis, ricos e pobres, e devemos tornar os testes gratuitos e mais acessíveis para proteger os nossos filhos, famílias, amigos e comunidades", reiterou.

