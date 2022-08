Há vários anos que o Planeamento Familiar reinvindicava a inclusão da vasectomia e da laqueação das trompas na comparticipação dos métodos contracetivos. Medida entra em vigor em 2023.

Contracetivos gratuitos

Contraceção definitiva importante para quem não quer ter (mais) filhos

Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. O Planeamento Familiar (PF) não estava à espera que o Governo voltasse atrás na decisão de não comparticipar a esterilização como método contracetivo. Mas os ministros da Segurança Social e da Saúde revelaram esta semana que tanto a vasectomia, como a laqueação das trompas serão incluídas no acordo que está a ser negociado com a Caixa Nacional de Saúde (CNS), sem que seja necessário haver indicação médica. A convenção deverá entrar em vigor no início de 2023.



Há anos que esta era uma reivindicação do Planeamento Familiar. Escutada pela Rádio Latina, a presidente do organismo, Ainhoa Achutegui não escondeu a satisfação.

Para a responsável, o Executivo está a fazer aquilo que “a sociedade necessita”, visto que a vasectomia e a laqueação das trompas são procedimentos muito caros.

A contraceção definitiva é, para muitos, a opção preferida. É o caso de pessoas que não tencionam ter (mais) filhos, por exemplo.

A comparticipação dos métodos contracetivos deverá entrar em vigor no início de 2023. Além da esterilização, métodos como pílula, dispositivo intrauterino (DIU), diafragma, preservativos masculinos e femininos passarão também a ser comparticipados, independentemente da idade do utente da CNS.

Note-se que, atualmente as mulheres até aos 30 anos têm direito a um reembolso de 80% da pílula e do dispositivo intrauterino. No entanto, o custo do procedimento de colocação e remoção do DIU, por exemplo, fica a cargo da mulher. No futuro, esses procedimentos também serão cobertos pela CNS e o critério da idade será eliminado.





