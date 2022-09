Limitar a subida dos preços dos produtos essenciais. É isto que pede uma nova petição pública, lançada por um residente português no site do Parlamento.

Atualidade em síntese 13 SET 2022

Petição. Salário mínimo não chega para renda, comida e combustível, diz português

Face à subida dos preços de combustíveis, bens alimentares e produtos de higiene básicos, Christophe Jordão, autor da petição, considera que é necessário garantir “o acesso de todas as bolsas, sem exceção, a todos estes artigos.



O peticionário alerta que o salário mínimo, e mesmo o salário mínimo para pessoas qualificadas, não chega para pagar uma renda no Luxemburgo, alimentar-se e abastecer o veículo para ir trabalhar, sem ter de fazer trabalho suplementar ou vender bens pessoais.

Quanto à alimentação, o autor da petição salienta a subida drástica dos preços da comida e artigos de higiene básicos, sublinhando as dificuldades de quem ganha um “salário mínimo em alimentar-se de forma saudável ou em cuidar do seu corpo sem gastar muito dinheiro num sabonete ou num creme específico”.

Com estes argumentos como pano de fundo, Christophe Jordão defende que o Governo deve selecionar um conjunto de produtos essenciais – como ovos, fruta, legumes, arroz, massa, peixe, carne, leite, queijo, produtos sem lactose e glúten, água e combustíveis – e estabelecer uma percentagem limite no que toca à subida dos preços nos próximos cinco anos, por exemplo.

Preocupada com inflação, ULC deixa alerta ao Governo

“Os consumidores estão com medo”. Quem é diz é o diretor da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC), Guy Goedert. Aos microfones da 100,7, este responsável exige que os preços da energia sejam regulamentados no mercado luxemburguês, uma vez que o “jogo do sobe e desce dos preços” faz com que as pessoas se sintam inseguras. Para além do medo do aumento dos preços, Guy Goedert, sublinha que também subsiste o receio de que o aquecimento seja cortado durante o inverno.

A fim de se preparar da melhor forma para a inflação dos preços, o diretor da ULC recomenda que as pessoas comparem os preços dos produtos antes de os comprar, sublinhando que“não faz sentido fazer 100 quilómetros de carro para poupar três euros”. Para além de regulamentar os preços da energia no mercado, a organização reivindica ainda que o subsídio de vida cara seja aumentado de pelo menos o dobro. Outro pedido é que a redução de 7,5 cêntimos por litro no gasóleo e gasolina volte a ser ativado, se possível com uma contribuição mais elevada. Essa medida do Governo caducou no mês passado.

Resta esperar pelos resultados da tripartida, frisou o diretor da ULC, sublinhando que caso a próxima indexação dos salários ocorra ainda este ano, esta deverá ser paga imediatamente, recusando mais adiamentos.

Energia. Na capital, um casal com dois filhos pode receber 1.130 euros em ajudas

Um casal com dois filhos, a morar na cidade do Luxemburgo, pode receber 1.130 euros em subsídios, no âmbito das ajudas criadas pela autarquia para fazer face à escalada dos preços da energia. Em causa estão os subsídios de solidariedade e de energia que se destinam a pessoas com baixos rendimentos. São atribuídos uma vez por ano.

No que toca ao subsídio de energia, a ajuda vai estar em vigor este ano e destina-se aos beneficiários do subsídio de energia do Estado. Segundo a informação disponibilizada à Rádio Latina, um agregado de quatro pessoas, por exemplo, tem direito a 350 euros.

No caso do subsídio de solidariedade, o mesmo tipo de agregado pode receber 780 euros. Neste caso, a ajuda destina-se a qualquer pessoa que viva na capital e que receba o subsídio de vida cara.

Feitas as contas, um casal com dois filhos, que tenha direito a ambos os auxílios, encaixa 1.130 euros. Leia mais aqui.

Homem morre em acidente entre Rodange e Pétange

Mais uma vítima mortal a lamentar nas estradas luxemburguesas. Um homem de 33 anos faleceu num acidente de viação na route de Longwy, entre Pétange e Rodange.

Segundo um relatório da polícia, o acidente ocorreu por volta da 1h20, na noite de segunda para terça-feira.

O condutor terá perdido o controlo do seu carro e colidiu contra um poste de iluminação, tendo sido depois projetado para uma vala no outro lado da estrada.

O homem, de 33 anos e residente em França, morreu no local.

Trabalhador gravemente ferido num estaleiro em Dondelange

Um trabalhador ficou gravemente ferido na tarde de segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho num estaleiro em Dondelange.

De acordo com uma nota da polícia, o acidente aconteceu por volta do meio-dia. O homem estava a trabalhar numa vala quando ocorreu um deslizamento de terra, ficando com as pernas soterradas.

Gravemente ferida, a vítima foi transportada para o hospital, após ter recebido os primeiros socorros ainda no local do incidente. O Ministério Público ordenou uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente. A Inspeção do Trabalho também esteve no local.

Schlammestee. Duas pessoas gravemente feridas após atropelamento

Duas das três pessoas que ficaram feridas num atropelamento, ontem, em Weiler-la-Tour, estão em estado grave.

A ocorrência foi comunicada ontem, mas, entretanto, as autoridades policiais deram mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente. Segundo os primeiros elementos da investigação, as três pessoas foram atropeladas perto de uma discoteca em “Schlammestee”, por um automobilista que fugiu após o acidente.

Porém, a fuga foi curta, uma vez que os agentes intercetaram o condutor do veículo pouco tempo depois. O Ministério Público ordenou a detenção do indivíduo, que ontem foi ouvido por um juiz de instrução.

Luxemburgo recebeu 205 pedidos de asilo em agosto

O Grão-Ducado recebeu 205 pedidos de proteção internacional no passado mês de agosto. Comparando com o mês precedente de julho (177), houve mais 28 solicitações. Do total, 111 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 37 da Eritreia e 8 do Afeganistão.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total de pedidos foram atribuídos 101 estatutos de refugiado, 11 estatutos de proteção subsidiária e 20 recusas de proteção internacional.

Houve outras 31 pessoas que foram transferidas do Grão-Ducado para outros países.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia estão em estatísticas à parte, uma vez que solicitam uma proteção temporária. Até agora o Luxemburgo recebeu 4.448 pedidos de proteção, sendo que 155 foram no mês de agosto.

Longa lista de espera para placas de matrícula com quatro números

A lista de espera para obter uma matrícula com quatro números é enorme no Luxemburgo. A procura é tanta que atualmente há cerca de 4.500 pessoas em lista de espera. Um dado avançado pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar.

Limitadas a nove mil combinações (de 1000 a 9999). Este tipo de identificação de veículos pode voltar a ser distribuída em caso de morte do seu detentor, mas na maioria dos casos a placa é transmitida aos herdeiros.

Segundo o ministro, cerca de 185 números são distribuídos por ano, ou seja o desejo de obter uma matrícula com quatro números, pode levar anos a concretizar-se.

Atualmente existem três tipos de matrículas: duas letras e quatro números (série corrente), cinco números ou ainda quatro números.

As matrículas com cinco números têm maior disponibilidade, e ainda não há lista de espera. Segundo François Bausch, a 11 de agosto de 2022, havia mais de 26 mil destas placas disponíveis.

Covid-19. Centro de vacinação Victor Hugo reabre na terça-feira

O centro de vacinação Victor Hugo, em Limpertsberg, reabre esta terça-feira. A estrutura estará aberta de terça a sexta-feira, entre as 7h e as 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. O local estará fechado, excecionalmente, no dia 17.

A reabertura do centro faz parte da nova campanha de vacinação contra a variante Omicron da covid-19. Num comunicado divulgado há cerca de uma semana o Ministério da Saúde fez saber que eram esperadas, nos dias seguintes, cerca de 85 mil doses da vacina adaptada àquela variante.

Em causa estão vacinas consideradas “bivalentes”, isto é, que oferecem proteção contra o vírus original da covid-19 e também contra a variante Omicron. No mesmo comunicado, o ministério informou que as novas vacinas deverão estar disponíveis a partir de hoje no autocarro de vacinação e a partir de amanhã centro de vacinação Victor Hugo.

Para já, todas as pessoas com mais de 60 anos e todas pessoas consideradas de risco, independentemente da idade, serão convidadas a tomar uma dose de reforço. As pessoas que tiverem recebido o convite para tomar a dose de reforço e que o queiram fazer no centro Victor Hugo devem fazer a marcação através do site covidvaccination.lu ou através da linha de saúde 247-65533.

Painéis solares. Federação da indústria manufatureira exige redução imediata do IVA

A redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nos painéis solares de 17% para 3% deveria entrar em vigor agora, e não apenas a partir do próximo mês de janeiro. A reivindicação é da federação do setor da manufatura (Fédération des Artisans, na designação original em francês).

O ministro da Energia, Claude Turmes, e a sua homóloga das Finanças Yuriko Backes tinham anunciado no início desta semana que o Governo estava a analisar uma eventual redução da taxa do IVA nos painéis solares, entrando provavelmente em vigor a 1 de janeiro de 2023.

A federação adverte que a procura de tais dispositivos solares vai diminuir nos próximos meses, considerando que os clientes vão preferir esperar pelo mês de janeiro para beneficiar da taxa reduzida, já que esta medida não tem efeitos retroativos. Uma situação que poderá colocar as empresas do setor em dificuldade, avisa a federação. O organismo pede ainda que haja uma taxa reduzida do IVA para todas as medidas energéticas, a fim de incentivar à utilização de energias renováveis.

Jean Asselborn em visita de trabalho à Irlanda

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, efetua uma visita de trabalho de dois dias à Irlanda, entre esta terça e quarta-feira.

Em Dublin, Asselborn vai ser recebido pelo seu homólogo, Simon Coveney, e pelo ministro que tutela os Assuntos Europeus, Thomas Byrne.

Jean Asselborn vai ainda marcar presença na cerimónia de instalação de uma Embaixada residente do Grão-Ducado, em Dublin.

Exército ucraniano já reconquistou quase 6.000 km2 aos russos - Zelensky

O Exército ucraniano reconquistou quase 6.000 quilómetros quadrados de território controlado pelas forças russas na Ucrânia, desde o início da sua contraofensiva lançada no início de setembro.

O presidente Volodymyr Zelensky agradeceu em particular a três unidades militares, elogiando a sua "bravura" na operação que permitiu recuperar território conquistado pelas forças russas. Caso sejam consolidados, estes ganhos serão os maiores para a Ucrânia desde a retirada das forças russas dos arredores de Kiev no final de março.

O Exército ucraniano anunciou pela primeira vez uma contraofensiva no sul, antes de fazer um avanço relâmpago na semana passada na região de Kharkiv, na fronteira com a Rússia no nordeste do país, forçando os soldados de Moscovo a recuar para outras posições.

Ciclismo. Rui Oliveira é o único português no Skoda Tour do Luxemburgo

A volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour, começa esta terça-feira. Tal como no ano passado, em prova vai haver apenas um ciclista português. Trata-se de Rui Oliveira, da Team Emirates, e colega de equipa do vencedor do ano passado, o também português João Almeida.

A primeira das cinco etapas arranca esta terça-feira no Estádio Nacional, em Kockelscheuer, e termina em Kirchberg, depois de um percurso de 163,8 quilómetros pelo centro e norte do país. A segunda etapa, na quarta-feira, começa em Junglinster e termina em Schifflange, com 163,4 quilómetros, enquanto ao terceiro dia corre-se a mais longa etapa, de 188,4 quilómetros, entre Rosport a Diekirch.

Na sexta-feira há contrarrelógio. São 26,1 quilómetros em Remich, com passagem por Schengen. Já a última etapa liga, no sábado, Mersch à Cidade do Luxemburgo, num trajeto de 178,4 quilómetros. Ao todo, vão participar 186 ciclistas de 19 equipas.

Textos: Redação Latina | LUSA | Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn



