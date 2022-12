Muitos infratores são apanhados, levados a tribunal e condenados a multas, mas nem por isso desistem, numa espécie de jogo do gato e do rato com os inspetores, que os controlam.

Petição quer proibição das máquinas de jogo em cafés

Muitos infratores são apanhados, levados a tribunal e condenados a multas, mas nem por isso desistem, numa espécie de jogo do gato e do rato com os inspetores, que os controlam.

Proibir as máquinas de jogo nos cafés e bares. É este o objetivo de uma nova petição pública disponível no site do Parlamento. Em causa estão as máquinas de jogo que não pertencem à Lotaria Nacional e que são ilegais no país.

Mas, apesar de serem ilegais, continuam a estar presentes em cafés um pouco por todo o país, alguns deles de proprietários portugueses.

Segundo o autor da petição, há muitas pessoas viciadas neste tipo de jogo, o que o leva a apelar para que sejam feitos mais controlos.

Wiltz é a comuna mais endividada do país

Wiltz é a comuna mais endividada do país, segundo dados divulgados pelas ministras das Finanças e do Interior, a pedido do deputado Marc Goergen, do Partido Pirata.

Com base nos dados disponibilizados, referentes a 2022, a nortenha Wiltz apresenta a dívida mais avultada, que ascende aos 66,4 milhões de euros.

O segundo valor mais elevado pertence a Echternach, cuja dívida se eleva aos 53,9 milhões de euros. Também acima dos 50 milhões está Differdange, com uma dívida de 51 milhões, ocupando o terceiro lugar desta classificação.

De acordo com a tabela divulgada por Yuriko Backes e Taina Bofferding, a comuna da capital não tem dívidas. Esse é o caso de um total de doze autarquias, entre as quais figuram ainda a de Niederanven e a de Wormeldange, por exemplo.

"Número de pessoas que relatam ter sido vítimas de assalto aumentou nos últimos anos”

Tem aumentado o número de pessoas que dizem já ter sido vítimas de agressões físicas, psicológicas ou sexuais. A conclusão é de um novo estudo do Statec.

Em declarações ao jornal Contacto, Clarissa Dahmen, responsável de Estudos de Vitimização e Criminalidade, do Statec, revela que, em comparação com o primeiro inquérito sobre o assunto, em 2013. houve um crescimento de cerca de um terço" em 2019/20.

Mas isto não significa necessariamente "que haja mais violência no Luxemburgo, porque estes são dados subjetivos" em resposta a um inquérito, sublinha a investigadora.

Anunciada data de casamento da Princesa Alexandra

A feliz notícia tinha sido anunciada pela corte grã-ducal no início de novembro. O grão-duque e a grã-duquesa anunciaram "com grande alegria" o noivado da filha, a Princesa Alexandra, com Nicolas Bagory.

Esta quinta-feira, a data do casamento foi finalmente anunciada pela Corte. O matrimónio terá lugar na próxima primavera, como previsto. Os dois futuros cônjuges encontrar-se-ão pela primeira vez na Cidade do Luxemburgo no dia 22 de abril para celebrar o casamento civil na Comuna, antes de se dirigirem para o sul de França, no departamento de Var.

A cerimónia religiosa será celebrada em Bormes-les-Mimosas.

Postos de carregamento para veículos elétricos. Governo lança apelo às empresas

Os Ministérios da Economia e da Energia lançam um segundo apelo às empresas para que estas instalem postos de carregamento para veículos elétricos.

Para incentivar à criação de projetos, o Executivo vai desbloquear um envelope de cinco milhões de euros para os primeiros cinco meses de 2023. Todas as empresas podem entregar um projeto, sendo que o Estado cobre até até 50% do investimento.

O apoio destina-se à instalação de postos de carregamento acessíveis ao público e a postos privados nas empresas. A intenção é desenvolver a rede de postos de carregamento em território nacional, e assim complementar o regime de ajudas já existente para particulares e as redes Chargy e SuperChargy, acessíveis ao público.

Um ferido grave e um ligeiro no acidente no túnel Konen

Uma pessoa ficou gravemente ferida e outra sofreu ferimentos ligeiros no acidente ocorrido esta manhã no túnel René Konen, também conhecido como túnel Saint-Esprit, no centro da cidade do Luxemburgo.

O número de feridos foi avançado pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), num boletim divulgado às 10h50, e também pela polícia.

O acidente aconteceu por volta das 6h20. De acordo com a polícia, um condutor terá entrado no túnel em contramão e colidido com outros dois veículos que ali circulavam. É ele o ferido grave deste acidente. As autoridades indicam que esta colisão esteve na origem de um outro “acidente ligeiro” envolvendo duas viaturas.

Ambos os feridos foram levados para o hospital. Sabe-se que o túnel esteve fechado à circulação durante algumas horas.

Várias regiões da Ucrânia sob ataque de mísseis russos

Várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital, estavam hoje sob ataque de mísseis russos.

Em Kiev, a administração regional disse que os sistemas de defesa aérea tinham sido ativados para impedir o ataque com mísseis em curso, mas na capital era possível ouvir várias explosões.

As autoridades ucranianas de várias regiões disseram que alguns mísseis russos foram desativados.

Este é o mais recente ataque russo contra infraestruturas vitais em toda a Ucrânia. Moscovo tem lançado ataques deste tipo semanalmente desde outubro.

FC Porto goleia Arouca com 'hat-trick' de Taremi

O FC Porto goleou ontem o Arouca por 5-1, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o treinador Sérgio Conceição a igualar o recorde de 215 vitórias de José Maria Pedroto no comando dos ‘dragões’.

Os ‘azuis e brancos’ somam agora 32 pontos, menos cinco do que o líder Benfica, que visita o Sporting de Braga amanhã.

No outro jogo da noite de ontem, o Casa Pia subiu provisoriamente ao quarto lugar do campeonato, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1.

Hoje jogam Gil Vicente-Santa Clara (às 18h), Estoril Praia-Boavista (às 20h) e Sporting-Paços de Ferreira (às 21h15).

Redação Latina | LUSA | Contacto