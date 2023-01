Petição alerta para situação de pais imigrantes. “Não têm a quem recorrer”

Luc Martiny é educador e pai de família. Acredita que o investimento do Estado não está a ser bem canalizado e defende uma mudança de paradigma em matéria de educação.

Luc Martiny é educador e pai de família. Acredita que o investimento do Estado não está a ser bem canalizado e defende uma mudança de paradigma em matéria de educação.

Trabalhar menos e ter mais tempo para os filhos. Luc Martiny é autor de uma petição pública que já ultrapassou as 5.000 assinaturas. Aquilo que reclama é que sejam os pais a assumir o controlo da educação dos filhos fora dos períodos escolares obrigatórios.



Na prática, propõe que o dinheiro que o Governo injeta no reforço das estruturas de acolhimento extra-curricular, como as chamadas ‘maisons relais’, seja antes atribuído aos pais. Diz que isso lhes permitiria reduzir o horário de trabalho dedicar esse tempo aos filhos.

“Famílias com baixos rendimentos não têm escolha”. Peticionário quer mais justiça social

Martiny é educador e tem dois filhos. Conhece bem o terreno e conta que não é o único a ter esta vontade. Mas, com todas as despesas a que as famílias se veem confrontadas, não há meios para que os pais possam trabalhar menos.

O autor da petição alerta igualmente para a situação dos imigrantes que vivem no Luxemburgo, muitos dos quais não têm no país outros familiares a quem pedir ajuda para cuidar dos filhos.

Por todas estas razões, Luc Martiny defende mais justiça social, independentemente dos ordenados. Sublinha que as famílias com baixos ou médios rendimentos não têm escolha: veem-se obrigadas a trabalhar a tempo inteiro.

Sobre a forte adesão à petição, assinada já por milhares de pessoas, o educador não se mostra muito surpreendido mas considera que este sucesso é prova de que as pessoas querem uma mudança. As primeiras duas mil assinaturas aconteceram em apenas 24 horas, e sem qualquer publicidade.

A petição de Luc Martiny vai já com mais de 5.000 apoiantes. Pode ser assinada até quinta-feira, no site petitions.lu. Como recolheu mais de 4.500, será debatida no Parlamento.

