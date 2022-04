Um atropelamento na linha ferroviária perto da rue de la Déportation em Hollerich, na capital, causou a interrupção da circulação ferroviária entre o Luxemburgo, Bertrange e Leudelange durante toda a manhã e início da tarde.

Atualidade em síntese 20 ABR 2021

Pessoa morre colhida por comboio em Hollerich

Um atropelamento na linha ferroviária perto da rue de la Déportation em Hollerich, na capital, causou a interrupção da circulação ferroviária entre o Luxemburgo, Bertrange e Leudelange durante toda a manhã e início da tarde.

Uma pessoa foi colhida esta manhã por um comboio junto à rua de la Déportation, em Hollerich. Segundo os serviços de socorro, o acidente ocorreu por volta das 10 horas e a vítima faleceu ainda no local do incidente.

Uma situação que levou à interrupção da circulação ferroviária nas linhas 50 e 70.

Número de desempregados continua a baixar no Luxemburgo

Os números do relatório mensal da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) relativos a março voltam a confirmar a tendência de melhoria do mercado de trabalho no Luxemburgo.

Em março, o número de desempregados inscritos na ADEM foi de 14.576, ou seja, uma diminuição de 22% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. A taxa de desemprego situa-se nos 4,7%. Para encontrar valores similares, é preciso recuar a finais de 2008. Mesmo antes da pandemia, em janeiro de 2020, o desemprego situava-se nos 5,4%.

O número de requerentes de emprego está a recuar em todas as categorias, nomeadamente nos que já estão inscritos há mais de 12 meses. No entanto, os desempregados de longa duração continuam a representar 48,7% de todos os requerentes de emprego.

Os empregadores registaram 5.263 novas vagas à ADEM em março passado, o que corresponde a um aumento de 34,6% em relação ao mês homólogo de 2021.

Luxair pede fim do uso obrigatório de máscara nos aviões

A Luxair pede às autoridades sanitárias o fim das máscaras nos aviões. Os responsáveis da companhia aérea dizem que as máscaras são fonte de "frustração" entre os passageiros e defendem que o regime CovidCheck já é suficiente.

Em declarações ao jornal Wort, a Luxair disse que "na esperança de um regresso gradual à normalidade, deseja levantar o uso obrigatório de máscaras a bordo dos seus aviões para os passageiros, que já estão sujeitos ao regime CovidCheck".

A Luxair garante que a filtragem do ar no interior dos aviões é 99,9% eficiente e renovada em média a cada três minutos. Nestas condições, a companhia aérea garante que poluentes como a poeira ou organismos bacterianos e virais, como a covid-19, são eliminados.

Em países como Estados Unidos, Reino Unido, Islândia, Suíça, Hungria e Noruega o uso de máscara nos aviões é opcional.

Vacinação Covid-19. Maiores de 80 anos com nova dose de reforço 4 meses depois da última

As pessoas com 80 anos ou mais vão receber nos próximos dias um convite, pelo correio, para a quarta dose da vacina contra a Covid-19.

O Ministério da Saúde explica num comunicado enviado esta quarta-feira que "a quarta dose é administrada com um intervalo de pelo menos quatro meses após a dose de reforço".

Seguindo a recomendação do Conselho Superior de Doenças Infecciosas e das autoridades sanitárias europeias, o ministério refere que a quarta dose visa manter a proteção vacinal a um "nível elevado" para proteger as pessoas contra a infeção, as formas graves da doença e a morte.

Além das pessoas a partir dos 80 anos, a quarta dose pode ser também administrada a pessoas com imunodepressão ou em hemodiálise a partir dos 18 anos, mas nos três meses após a última injeção.

As pessoas visadas vão receber um convite do Governo, pelo correio, para serem vacinadas. O convite inclui os detalhes para a marcação da injeção no centro de vacinação Victor Hugo, na capital, numa farmácia ou com o médico de família.

A lista de médicos e farmácias que participam na campanha de vacinação está disponível no site impfen.lu. O atendimento personalizado está disponível através da linha de apoio 247-65533.

Luxemburgo é o país da UE com o maior poder de compra

Segundo o Eurostat, o Luxemburgo tem o poder per capita mais elevado da União Europeia (UE), sendo mais de duas vezes e meia superior à média da UE.

O Eurostat utilizou o padrão de poder de compra (PPS), uma unidade monetária artificial, que foi utilizada para simular a aquisição da mesma quantidade de bens e serviços em todos os países.

O PIB per capita do padrão de poder de compra reflete o poder de compra de cada cidadão, ou seja, a quantidade de bens e serviços que podem ser adquiridos com uma unidade de salário.

Ao contrário do PIB per capita, permite levar em conta as diferenças de preços entre os países.

Balcão do turismo da capital com mais 60% de visitantes na Páscoa

O ensolarado fim de semana da Páscoa marcou o lançamento da temporada turística da Cidade do Luxemburgo.

Os responsáveis do Gabinete de Turismo da capital (LCTO na sigla em inglês) referem numa numa nota enviada às redações que os números são encorajadores para 2022. O balcão do LCTO, na Place Guillaume II, registou no passado fim de semana 1.559 visitantes, ou seja, mais 60% de turistas do que na Páscoa de 2019, antes da pandemia.

Este aumento é justificado pelo levantamento das restrições sanitárias no Luxemburgo e nos países vizinhos.

Entre os turistas que passaram pelo balcão do LCTO, os alemães foram a maioria, com 501 pessoas, seguidos por 296 franceses, 124 belgas, 107 holandeses, 91 visitantes de Portugal e Espanha e 87 visitantes da Ásia.

O diretor do LCTO, Tom Bellion, refere que está bastante satisfeito com o lançamento da temporada turística, "após dois anos de pandemia", e que está otimista para os próximos meses.

Justiça britânica remete para Governo extradição de Julian Assange para EUA

A justiça britânica autorizou formalmente hoje a extradição do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, para ser julgado por espionagem, mas o Governo britânico terá a última palavra.

A ministra do Interior, tem agora de decidir se confirma ou rejeita a extradição.

O australiano de 50 anos é acusado pela justiça norte-americana da divulgação, a partir de 2010, de mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas do país, em particular no Iraque e no Afeganistão.

Embaixador do Luxemburgo na Rússia convocado pelo Kremlin

A Rússia anunciou esta terça-feira a expulsão de 36 diplomatas belgas e holandeses, numa medida de retaliação às expulsões de diplomatas russos destes países.

Moscovo também convocou o Embaixador do Luxemburgo, Georges Faber, avisando-o de que a Rússia pode decidir tomar medidas semelhantes em resposta à expulsão de um diplomata russo do Grão-Ducado no início do mês.

A Rússia "reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação" contra esta expulsão "pouco amigável e infundada", acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo numa declaração.

Nas últimas semanas, outros países europeus, incluindo a Alemanha, França, Itália e Espanha, expulsaram dezenas de diplomatas russos.

Putin “é responsável” por crimes de guerra no país, afirma Olaf Scholz

O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou que o Presidente russo, Vladimir Putin, “é responsável” por crimes de guerra na Ucrânia que fizeram milhares de mortos entre a população civil.

“Sentimos uma dor imensa pelas vítimas e também grande raiva contra o Presidente russo e esta guerra sem sentido”, sustentou Scholz numa conferência de imprensa em Berlim.

O social-democrata Olaf Scholz é muito criticado na Alemanha, incluindo dentro do seu Governo de coligação com os Verdes e os Liberais, pelas suas alegadas reticências em fornecer à Ucrânia o armamento pesado que esta lhe pediu.

Até agora, Berlim só forneceu armas defensivas a Kiev

Ucrânia. EUA afirmam que Rússia perdeu 25% do poder de combate

Os Estados Unidos estimam que o exército russo perdeu cerca de 25% do poder de combate que enviou para a Ucrânia no início da guerra e, por isso, estão a reequipar unidades de combate terrestre para enviar para território ucraniano.

Um alto responsável do Departamento da Defesa dos Estados Unido, disse que os russos juntaram ao seu contingente mais dois grupos de batalhões táticos nas últimas 24 horas, somando agora um total de 78, em vez dos 65 da semana passada.

Entretanto, a cidade portuária de Mariupol, cercada pelas tropas russas desde o início de março, é ainda palco de combates de rua, afirmou o governador da região numa entrevista à estação televisiva norte-americana CNN.

José Ramos-Horta eleito Presidente da República de Timor-Leste pela segunda vez

José Ramos-Horta foi eleito pela segunda vez Presidente da República de Timor-Leste, com 62% dos votos, derrotando o atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo.

Dados da contagem do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral confirmam que Ramos-Horta obteve 397.145 votos, ou seja 62%, contra 37,9% de Lú-OLo, na segunda volta das presidenciais, que decorreram esta terça-feira.

Ramos-Horta toma posse no dia 20 de maio, data em que se cumprem 20 anos da restauração da independência.

Liverpool goleia United e Anfield Road solidariza-se com Cristiano Ronaldo

O Liverpool goleou ontem à noite na receção ao Manchester United, por 4-0, em jogo em atraso da 30ª jornada da I Liga inglesa de futebol.

O jogo ficou ainda marcado pelo apoio dos adeptos das duas equipas a Cristiano Ronaldo.

Ao minuto sete, em associação ao número da camisola de CR7, os adeptos do Liverpool colocaram de parte a rivalidade profunda com o Manchester United para se juntarem aos adeptos dos ‘red devils’ num aplauso geral que durou um minuto, acompanhado de cânticos do conhecido hino You’ll Never Walk Alone.

Cristiano Ronaldo vive um drama pessoal com o falecimento de um dos gémeos que esperava com a esposa Georgina Rodríguez, razão pela qual não participou na partida.

Tondela tenta confirmar em Mafra presença inédita na final da Taça de Portugal

O Tondela procura hoje confirmar a primeira presença na final da Taça de Portugal de futebol na deslocação ao terreno do Mafra, da II Liga.

No duelo da primeira mão, o Tondela venceu o Mafra por 3-0, resultado que deixa o clube de Viseu muito perto de uma presença inédita no Jamor.

O encontro vai decorrer no Estádio Municipal de Mafra, a partir das 21h15.

O vencedor deste duelo vai estar pela primeira vez numa final da Taça, frente a FC Porto ou Sporting, que se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão.

A final da prova está marcada para 22 de maio.

