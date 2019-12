A apresentadora não se fez de rogada e respondeu ao comentário. "Sabe lá quanto é que eu ganho... Sabe lá quantos anzóis é que eu lanço aqui por dia",

Pescador para Cristina Ferreira. "Ganha mais numa hora do que ganho em 6 meses"

Com a chegada do Natal, o "Programa da Cristina", das manhas da SIC, dedicou um segmento a um dos alimentos de excelência desta época: o bacalhau.

Para falar sobre a vida da pesca do bacalhau, sobretudo das dificuldades encontradas atualmente, dois pescadores foram "à casa" de Cristina Ferreira. Guilherme Piló e Alcino Clemente deram o seu testemunho mas um dos momentos surpreendeu o público.

A saída do pescador surgiu numa conversa sobre a escassez de dinheiro. Guilherme revelou quanto é que ganhava. "Trouxe 16 contos de rei para Portugal - em seis meses, não era um mês", disse, e Cristina ressalvou que "se fosse um mês dava melhor".



Nesse momento, Guilherme comparou o seu ordenado com o de Cristina Ferreira e não se fez de rogado em afirmar que "Oh filha, mas você ganha mais numa hora do que eu ganhei em seis meses."

A apresentadora não se deixou afetar e respondeu com humor. "Sabe lá quanto é que eu ganho... Sabe lá quantos anzóis é que eu lanço aqui por dia", disse a apresentadora, entre as gargalhadas de quem estava no público.

A transferência de Cristina Ferreira da TVI para a estação de Carnaxide foi um dos assuntos mais falados em 2018, com Cristina a fazer manchete por ganhar um ordenado milionário.

A apresentadora aufere 80 mil euros mensais (um milhão por ano). Para além disso, o seu património está estimado entre os quatro milhões de euros, juntando todos as empresas que detém, desde acessórios, roupa, sapatos, vernizes, a revista Cristina, três livros publicados e o blogue Daily Cristina. Tem também contratos de publicidade com várias marcas.





