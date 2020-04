É com cada um!

Radio Latina 1

Personagem bizarro...ele diz que é o marido das outras !?!

Como sabem, à sexta-feira costumo fazer um intervalo para ir ter com o Alexandre e o Sérgio à tasca do António...para uma espécie de Happy Hour! Mas como agora os cafés estão fechados, devido às medidas de prevenção, face à pandemia instalada no mundo, resolvi entrevistar um senhor que se assume sendo o MARIDO DAS OUTRAS....É que há com cada um!

Pois...acho que a culpa deve ser mesmo do Aquecimento global

Vamos, juntos, descobrir este personagem! Este grande artista!

É assim às sextas-feiras, no Regresso a Casa, às 18h40!

Momento delirante a não perder e ouvir, ouvir e voltar a ouvir, na sua rádio Latina!

Assista a este momento de humor aqui disponível! Clique já!





