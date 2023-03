Alain de Bourcy explica que para certos medicamentos não há alternativas e que os farmacêuticos não sabem o que dar às pessoas.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 08 MAR 2023

Penúria de medicamentos. “Nunca pensei que iria haver uma tal situação”

Alain de Bourcy explica que para certos medicamentos não há alternativas e que os farmacêuticos não sabem o que dar às pessoas.

“É uma situação que eu ainda nunca vivi e nunca pensei que iriamos chegar”. Estas foram as palavras proferidas pelo presidente dos sindicatos das farmácias, Alain de Bourcy, em entrevista à RTL, sobre a falta de certos medicamentos.

O presidente frisou que o facto de faltar medicamentos não é novo, mas o problema intensificou-se nos últimos meses. Novo é o facto de a penúria abranger medicamentos que são utilizados no dia a dia, como os xaropes para a tosse, antibióticos para crianças ou ainda medicamentos contra a hipertensão ou diabetes.

Alain de Bourcy acrescenta que para certos medicamentos não há alternativas e que os farmacêuticos não sabem o que dar às pessoas. Uma situação “que nunca pensou que poderia acontecer”. A luz ao fundo do túnel é a chegada da primavera, e com ela o fim de certos vírus.

O presidente dos sindicatos das farmácias deixa bem claro que se a situação piorar, então as autoridades políticas deverão intervir, tanto a nível nacional como europeu, e pressionar a indústria farmacêutica.

Discriminação salarial. Cinco queixas, mas nenhuma multa desde 2016

É uma lei de 2016, mas nunca é demais lembrar. No Luxemburgo, a legislação sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres estipula que para trabalho igual o salário tem de ser igual.

Segundo dados revelados à Rádio Latina pela Inspeção do Trabalho e das Minas, houve cinco queixas desde a entrada em vigor da lei, mas nenhuma acabou em multa. Três queixas foram apresentadas por mulheres e duas por homens.

Além das queixas, a ITM foi consultada 46 vezes desde 2016 para esclarecimentos e aconselhamento em matéria de desigualdade salarial.

Na prática, se um homem e uma mulher fizerem o mesmo tipo de trabalho e tiverem as mesmas qualificações, têm de receber o mesmo. As empresas onde existem diferenças salariais não justificadas por razões objetivas estão a infringir a lei e arriscam-se a sanções. As multas vão dos 251 aos 25.000 euros, e os montantes podem duplicar em caso de reincidência no espaço de dois anos. Leia aqui o artigo na íntegra.

Ferramenta que mede igualdade salarial usada por 120 empresas

Desde a sua criação, o Logib-Lux, um programa informático que permite determinar eventuais diferenças salariais entre mulheres e homens, foi usado por 120 empresas, segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens.

Em causa está um programa informático do tipo Excel, onde as empresas inserem os dados sobre os salários dos seus trabalhadores. Com base nesses dados, o Logib-Lux determina se eventuais diferenças de salário entre mulheres e homens se explicam por fatores objetivos ou se se trata de discriminação.

Uma das vantagens do programa é que a empresa recebe um relatório dos resultados, que, além de examinar as causas de eventuais diferenças salariais, também emite recomendações para melhorar a igualdade salarial.

A primeira versão do Logib-Lux foi lançada em 2009, embora o software atual só esteja em vigor desde 2012. A utilização da ferramenta é gratuita, anónima, segura e simples. Leia aqui o artigo na íntegra.

No Grão-Ducado, as mulheres ganham mais do que os homens?

É inédito mas muito relativo. O Luxemburgo atingiu a igualdade salarial entre mulheres e homens num dos indicadores da União Europeia (UE). As mulheres passaram a ganhar tanto ou mais do que os homens, em média por hora de trabalho prestado. Mas é preciso relativizar já que o estudo em questão não compara os ordenados pelo mesmo trabalho efetuado e que na realidade os homens continuam ter vencimentos anuais superiores ao das mulheres.

O indicador Gender Pay Gap (GPG) calcula a diferença salarial entre homens e mulheres e dados referentes a 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) à margem deste Dia Internacional das Mulheres, mostram que o Luxemburgo é o único país da UE onde essa diferença é a favor das mulheres.

O GPG revela que o salário médio por hora das mulheres é superior ao dos homens no Grão-Ducado, sendo que os salários dos funcionários públicos não são tidos em conta. As estatísticas dizem que as mulheres ganharam mais 0,2% do que os homens, em 2021, mas em média e por hora. O Statec estima que essa percentagem tenha subido para 0,4% no ano passado. Note-se que em 2006, o salário médio por hora das mulheres era 11% inferior ao dos homens. Leia aqui o artigo na íntegra.

Uma marcha para celebrar o Dia da Mulher

Em luta contra a violência doméstica, pelo direito à habitação e igualdade, dezenas de organizações vão desfilar pelas ruas do Luxemburgo esta quarta-feira, dia 8 de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. A manifestação promovida pela Jornada Internacional das Mulheres (JIF) arranca às 17h00 de Hamilius e termina na Place d’armes.

Mas há outros eventos para participar neste dia.

Para acabar com o défice de mulheres nas áreas da ciências, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM) a organização Girls in Tech promove um evento com outras organizações para divulgar as oportunidades que as mulheres podem aproveitar em tecnologia e direito no Luxemburgo. O evento realiza-se a partir das 18h15 no Grizzly bar em Clausen.

Melhorar o acesso a exames médicos? Assunto é debatido esta quarta-feira no Parlamento

O Parlamento debate esta quarta-feira o acesso a exames médicos como mamografias, colonoscopias, ressonâncias magnéticas, entre outros. O debate surge na sequência de uma petição pública sobre o assunto, assinada por 4.900 pessoas.

A petição é de Isabelle Faber que lamenta que o acesso àqueles exames não seja igual para todos e que haja uma discriminação entre pacientes que já sofreram de uma doença e aqueles considerados saudáveis.

Isabelle Faber denuncia os longos tempos de espera por um exame, que podem chegar aos 18 meses. Uma espera que classifica como desumana e que, segundo diz, pode comprometer os esforços para detetar uma doença, acabando o paciente por pagar por isso com a própria saúde.

Associação dos doentes tem formulário para acompanhamento de pacientes à consulta do controlo médico da CNS

A associação de defesa dos direitos dos doentes (Patientevertriedung, em luxemburguês) elaborou um formulário para as pessoas que querem fazer um pedido para serem acompanhados ao Controlo Médico da Caixa Nacional da Saúde (CNS).

No mês de janeiro, o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, declarou no Parlamento que as pessoas que o desejam, podem ser acompanhadas por alguém, caso o pedissem. No ano passado, à volta de 6% dos pacientes emitiram esse desejo, o que representa 2.500 pessoas, em 41.000 pacientes que passaram pelas consultas de controlo médico.

Essa discussão surgiu após o partido déi Lénk ter declarado que o controlo médico da CNS é importante para evitar abusos, mas que há regularmente críticas à forma como as consultas decorrem.

Para facilitar esse pedido de acompanhamento, a associação de defesa dos direitos dos doentes elaborou um formulário, disponível em francês, português, alemão e inglês (Formulaire de demande pour personne d'accompagenment auprès du Contrôle Médical (patientevertriedung.lu) ). Assim, as pessoas interessadas podem enviar esse formulário ao Controlo Médico e beneficiar desse acompanhamento.

Polícia fiscaliza uso do cinto de segurança. Campanha termina domingo

Um terço das vítimas mortais de acidentes de viação não usava o cinto de segurança no momento do desastre. O dado é lembrado pela Polícia Grã-Ducal no âmbito de uma campanha nacional de segurança rodoviária centrada no uso do cinto.

Até ao próximo dia 12 de março, os agentes vão estar particularmente atentos ao uso do cinto, através de fiscalizações no terreno .

Para que percebamos melhor a importância do cinto, a polícia ilustra: um choque a 50 km/h equivale a uma queda de um terceiro andar. Quanto às crianças, as autoridades alertam que é importante verificar que estão em segurança. Num acidente em que a velocidade de circulação é de 30 km/h, uma criança que viaje sem cinto pode ser projetada para a parte da frente do carro, alerta também a polícia. Leia aqui o artigo na íntegra.

Trabalhador da construção civil morre em acidente de trabalho em Niederfeulen

Mais um acidente mortal num estaleiro de construção. Desta vez em Niederfeulen, na rua de la Montagne. Segundo a polícia, o trabalhador tinha 56 anos. O incidente ocorreu esta terça-feira por volta das 10:45. A nacionalidade do homem não é avançada pelas autoridades.

O homem estava a trabalhar num estaleiro quando foi abalroado por um camião. A vítima sofreu ferimentos graves e acabou por falecer ainda no local.

O Ministério Público ordenou uma investigação e a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) esteve no local.

Vaticano. Jean-Claude Cardeal Hollerich nomeado membro do Concílio de Cardeais

O Papa Francisco renovou o Conselho de Cardeais com novos nomes, que vão ocupar os lugares dos que já resignaram por limite de idade.

Entre as novidades, o cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, é um dos membros escolhidos para este organismo instituído para apoiar o Papa Francisco no governo da igreja católica.

Num comunicado, a Igreja no Luxemburgo congratula-se com esta nomeação do seu arcebispo.

Entre os 10 membros, encontram-se o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e o arcebispo de São Salvador da Bahia, o brasileiro Sérgio da Rocha.

Benfica goleia Club Brugge e confirma 'quartos' da Liga dos Campeões

O Benfica confirmou ontem o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois de vencer novamente os belgas do Club Brugge, por 5-1, na segunda mão dos ‘oitavos’, em Lisboa.

O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga dos Campeões está agendado para 17 de março, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

A final terá lugar em 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Textos: Redação Latina | Lusa ||