Pedro Lima faz texto emocionado para avó de 90 anos

O ator não esquece a educação que a avó lhe deu.

A família parece ser um pilar importante na vida do ator Pedro Lima, 48 anos.

A estrela do canal TVI partilhou esta sexta-feira, 20, um texto sobre a sua avó, a "Vovocas", que deixou os seus seguidores emocionados. Hoje, é o seu 90º aniversário.

No perfil do Instagram, Lima recordou a educação que recebeu.

"A sua forma de transmitir amor sempre foi ligada à dimensão funcional da vida. O cuidado permanente para andar asseado, ter a comida que eu gostava, a roupa lavada, os agasalhos para não ficar doente, um ou outro brinquedo que me alegrasse, uns ténis da moda quando era possível.Foi com esta matriz afectiva que me formei e era a única que sabia transmitir até conhecer a Anna (Westerlund, a atual mulher) com quem tenho aprendido outras formas de afecto".

A avó cuidou praticamente de toda a família. "Depois de uma vida até aí com bastante conforto, nos anos 80, período em que o FMI intervencionou a economia portuguesa, a Vovocas foi obrigada a ter 3 empregos para garantir a sustentabilidade da família. Lembro-me da acordar com a energia dos seus passos enquanto preparava o dia antes de o sol nascer.Deixava sempre tudo organizado para que eu tivesse o maior conforto possível".

Concluí desta forma: "este exemplo é o legado que me deixa e que tentarei transmitir aos meus filhos. Ah, e nunca teve nenhum homem para ajudá-la. Conhecem mais alguém assim? Eu não, só a Vovocas".