Pearl Jam cancelam digressão por causa do coronavirus

O anúncio foi feito pela própria banda, no Facebook. Devido à preocupação crescente com a expansão do coronavírus, os Pearl Jam decidiram adiar os concertos marcados em território norte-americano.

O primeiro espetáculo ia acontecer já a 18 de março, em Toronto. Ficou sem efeito e sem data de reposição. A digressão tem como propósito apresentar o novo álbum, "Gigaton".

Eddie Veder, o vocalista, afirma que "como residentes da cidade de Seattle, fomos atingidos com força e assistimos, em primeira mão, ao quão rápido estas situações desastrosas podem aumentar. As escolas dos nossos filhos fecharam juntamente com universidades e negócios. Tem sido brutal e vai piorar antes que melhore", disse.

"Por isso, é com profunda frustração e arrependimento que somos obrigados a fazer isto mais infeliz dos anúncios...Esta primeira etapa agendada da nossa turnê PJ / Gigaton terá de ser adiada e shows remarcada para uma data posterior", anunciou.

No entanto, a parte europeia da digressão, marcada para julho, mantém-se. Os Peral Jam vão subir palco em Frankfurt, Berlim, Viena, Londres, entre outras cidades.