Paulo Levi lança Take 2...um álbum de histórias contadas e cantadas

O cantor e compositor apresentou o álbum Take 2, ao público, no passado dia 27 de abril.

Foi perante um público entusiasta que o artista apresentou, no passado dia 27 de abril, em Bonnevoie, o primeiro álbum a solo Take 2.

Paulo Levi chegou ao Luxemburgo em 2006 com sonhos, objetivos e também música na "bagagem". Oriundo de uma família com gosto e talento artístico, como o próprio descreve, este aspeto contribuiu para o despertar do seu interesse pela música.

Artista completo (cantor, compositor, músico) foi na igreja cristã evangélica, onde passava muito tempo, que iniciou a sua formação com o gospel como influência musical.

O primeiro álbum, e consequente experiência em estúdio, foi com a banda Hope Sound em 2013.

Take 2 começou, entretanto, a tomar forma após um interregno de quase três anos. O resultado são temas intimistas, realistas e repletos de esperança com que o público certamente se identificará.

Paulo Levi vai interpretar, ao vivo, alguns temas do seu primeiro álbum esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h na Radio Latina.

Ouça, abaixo, o tema - O Teu Calor extraído do álbum Take 2....

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves