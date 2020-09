Paulo Levi apresentou novo single na Radio Latina

"Let's Make It Happen" é o primeiro tema em inglês do músico, cantor e compositor português.

"Let's Make It Happen" é o primeiro tema em inglês do músico, cantor e compositor português.

Paulo Levi é um nome bem conhecido no meio artístico luxemburguês. Músico, cantor e compositor, o seu percursso musical começou em Portugal, muito por influência familiar e da igreja cristã que frequentava.

A primeira vez que passou pelos estúdios da Radio Latina foi aquando do lançamento do primeiro álbum de originais Take 2, para uma entrevista que pode recordar aqui.

"Let's Make It Happen" marca o regresso do artista ás edições:

Em "Let's Make It Happen" o artista deixa falar o coração. Recorde a entrevista/showcase de Paulo Levi na Radio Latina:

"Let's Make It Happen" está disponível nas principais plataformas digitais. Siga a atualidade musical de Paulo Levi no seu canal youtube, no facebook e instagram.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

