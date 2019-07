O ex-Beatle vai fazer a adaptação do filme "It's a Wonderful Life".

Paul McCartney escreve o primeiro musical

Aos 77 anos, Paul McCartney encara um novo desafio na sua carreira de mais de seis décadas. O ex-Beatle, que já ganhou 18 Grammys, encontra-se a gravar as músicas para a produção teatral do clássico do cinema realizado por Frank Capra, em 1946.

McCartney disse que "esta é uma história universal, com a qual todos nos podemos identificar", segundo os representantes do cantor que fizeram o anúncio na quarta-feira passada, 17. A estreia está prevista para a segunda metade de 2020.

O ícone da música está a colaborar com Lee Hall, guionista de "Billy Elliot" e "Rocketman", o filme biográfico sobre Elton John. "Este é o meu filme favorito. Tem absolutamente tudo : comédia e uma rara humanidade que tem vindo a tocar todas as gerações", afirmou Hall.

Colaborar com McCartney no processo "é fora de série. A sua esperteza, honestidade emocional e génio musical traz uma nova profundidade ao clássico. Sinto que um anjo deve estar a cuidar de mim", brinca o guionista, já que o filme de Capra relata a história de um homem (Jimmy Stewart) que atravessa uma fase negativa na sua vida e é salvo por um anjo da guarda.





