Atualidade em síntese 15 DEZ 2021

Patrões temem baixas médicas de trabalhadores sem CovidCheck

A partir de 15 de janeiro de 2022.

A introdução do certificado 3G nas empresas vai levar a abusos. Quem o diz é a a federação da indústria manufatureira (Fédération des Artisans,a denominação em francês). A partir de 15 de janeiro, todos os trabalhadores têm de apresentar um certificado CovidCheck 3G para aceder ao local de trabalho. A partir dessa data só quem for vacinado (esquema vacinal completo), recuperado ou testado (PRR/48 horas ou teste de antigénio certificado por um profissional de saúde/24 horas) poderá trabalhar no edifício da empresa.

Ora, num comunicado, a federação diz que muitas das empresas deste setor a têm contactado porque alguns dos seus trabalhadores já os informaram que a partir de 15 de janeiro vão pedir um certificado de baixa médica, que os isenta de ir trabalhar.

Uma situação, que segundo o patronato da indústria manufatureira, poderá deixar muitas empresas face a um problema de organização, para além de não ser justo para os outros trabalhadores que têm de compensar a ausência dos seus colegas.

Para contornar este problema, a organização reivindica que o Governo e a Caixa Nacional da Saúde (CNS) adotem medidas drásticas para evitar eventuais abusos de baixas médicas. A federação defende que tais abusos deveriam de ser sancionados, apelando o Governo a pôr tudo em prática para que esta estratégia não seja um fracasso, prejudicando as empresas.

Luxemburgo. Há pessoas internadas por causa de acidentes que são contabilizadas como “doentes covid”

Os hospitais luxemburgueses estão a contabilizar doentes internados por causa de acidentes, crises cardíacas e outras doenças, que testaram positivo à covid-19, como "doentes covid".

A ministra da saúde, Paulette Lenert, confirmou esta prática numa resposta parlamentar ao partido ecologista Déi Gréng.

Apesar de os internamentos nas unidades de cuidados intensivos e nos cui-dados normais se deverem a outros motivos que não a covid-19, a ministra confirma que estas pessoas "fazem automaticamente parte das estatísticas de covid-19". Ou seja, se estes pacientes testarem positivo, e mesmo que não apresentem sintomas ou progressão preocupante da covid-19, são con-tabilizados nos relatórios diários como "doentes covid".

Segundo Paulette Lenert, desde setembro de 2021, foram incluídas nas es-tatísticas dos hospitais 178 pessoas como "doentes covid", apesar de esta-rem internadas por motivos que não a covid-19.

Questionada sobre qual a proporção destes pacientes com esquema vacinal completo, a ministra respondeu que a Direção da Saúde não tem estes da-dos.

O partido ecologista refere que "esta forma de contagem pode falsear as es-tatísticas" e "ter um impacto negativo sobre a perceção da eficácia da vaci-nação covid-19".

Nesse sentido, o Déi Gréng propõe à ministra da Saúde a adaptação do método contabilístico para "refletir melhor a realidade das unidades de cuidados intensivos e de cuidados normais".

Stock em diminuição. Cruz Vermelha faz apelo urgente aos dadores de sangue

A poucos dias das celebrações do fim do ano e das férias escolares, a Cruz Vermelha do Luxemburgo lança um apelo urgente aos dadores de sangue.

O ‘stock’ de sangue no país está a diminuir e a Cruz Vermelha refere em comunicado que está a precisar urgentemente de sangue. O apelo é que os dadores possam dar sangue nas próximas semanas, com o objetivo de permitir que a temporada de férias tenha “alguma serenidade”. Neste período, é habitual a diminuição do número de doações, referem ainda os responsáveis.

As pessoas interessadas em doar sangue podem contactar o Centro de Transfusões de Sangue através do telefone 2755-4000 ou do email don-du-sang@croix-rouge.lu.

Centro penitenciário tem dois novos cães pisteiros

“Haze” e “Vic” são os nomes dos dois novos cães pisteiros no ativo no Centro Penitenciário. Segundo a Administração Penitenciária, estes dois cães, juntamente com os seus adestradores, formam um novo serviço na prisão do Luxemburgo.

Atualmente estão a seguir uma formação de base na Autoridade Alfandegária. Esta formação consiste na deteção de drogas e outros produtos proibidos, como também na relação entre o homem e o cão.

A principal missão deste serviço canino é de lutar contra os estupefacientes no seio da prisão. Após a formação, os membros vão efetuar controlos tanto na prisão de Giwenich como na de Schrassig. Atualmente estes controlos são feitos pela polícia grã-ducal e pelos agentes da Autoridade Alfandegária.

Polícia alemã efetua operação por alegadas ameaças de morte contra presidente da Saxónia

A polícia criminal da região da Saxónia, no leste da Alemanha, disse hoje estar a decorrer uma intervenção em Dresden, na sequência de alegadas ameaças de morte contra o presidente do estado.

Esta operação surgiu depois de jornalistas da cadeia pública de televisão ZDF se terem infiltrado num grupo na rede social Telegram, no qual teriam, de acordo com estas fontes, sido feitas ameaças de morte contra o ministro-presidente do estado da Saxónia, Michael Kretschmer (CDU (União Democrata-Cristã), favorável à vacinação.

Na operação policial, em vários locais em Dresden, participam também forças de intervenção especiais alemãs.

Austrália reabre fronteira a trabalhadores qualificados e estudantes estrangeiros

Trabalhadores qualificados e estudantes estrangeiros, com o esquema de vacinas contra a covid-19 completo, podem entrar a partir de hoje na Austrália, após quase dois anos de encerramento da fronteira devido à pandemia.

A reabertura parcial estava prevista para o início deste mês, mas a descoberta da variante Ómicron do novo coronavírus levou as autoridades australianas a adiar a medida por duas semanas.

A Austrália, que administrou a orientação completa da vacina a cerca de 90% da população com mais de 16 anos, começou uma lenta reabertura, em novembro, depois de um rigoroso confinamento.

Parlamento Europeu entrega hoje Prémio Sakharov ao opositor russo Alexei Navalny

O Parlamento Europeu acolhe hoje a cerimónia de entrega do Prémio Sakharov do ano de 2021 ao líder da oposição russa Alexei Navalny, num cenário de tensão na Europa devido à situação na fronteira entre Rússia e Ucrânia.

O vencedor do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu, que homenageia o trabalho dos defensores dos direitos humanos e a liberdade de pensamento, está detido na Rússia e não pode por isso recebê-lo pessoalmente, pelo que será a sua filha, Daria Navalnaya, de 20 anos, a fazê-lo em seu nome.

O opositor de Putin, que já tinha sido nomeado para este prémio em 2019, é um dos líderes mais ouvidos da oposição ao regime do Presidente russo e ganhou reconhecimento internacional depois de concorrer às eleições e lutar por reformas anticorrupção.

Após ter sobrevivido em 2020 a um envenenamento pelo qual acusa o Kremlin, Navalny foi detido no início de 2021 no seu regresso à Rússia e depois condenado a mais de dois anos de prisão, pena que cumpre no campo prisional de Pokrov.

Sonda espacial "toca" pela primeira vez no Sol ao "entrar" na coroa

Pela primeira vez uma sonda espacial "tocou" no Sol ao voar através da camada mais externa da atmosfera da estrela, a coroa. O anúncio foi feito pela agência espacial norte-americana NASA, que em 2018 lançou a sonda Parker Solar Probe.

"Ao voar tão próximo do Sol, a Parker Solar Probe detetou condições na corona que antes não podíamos", afirmou, citado em comunicado, o astrofísico da NASA Nour Raouafi, acrescentando que foi possível ver a sonda a circular "através de estruturas coronais que podem ser observadas durante um eclipse solar total".

A NASA realça que pela primeira vez uma sonda espacial entrou numa região onde os campos magnéticos são suficientemente fortes para dominar o movimento das partículas energéticas. Da camada mais externa da atmosfera da estrela, que é mais quente do que superfície, "saem" partículas energéticas, sobretudo eletrões e protões, que podem afetar as comunicações e satélites.

OMS alerta para propagação muito rápida da Ómicron, a um ritmo sem precedentes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje para a propagação muito rápida, a um ritmo sem precedentes, da variante Ómicron do coronavírus que causa a covid-19.

O alerta foi deixado na videoconferência de imprensa regular sobre a pandemia da covid-19, transmitida da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

Segundo a OMS, a vacinação, por si só, não vai evitar a propagação da nova estirpe, pelo que há que manter as medidas sanitárias e sociais, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, a higienização das mãos e a ventilação dos espaços fechados.

Atualmente, 77 países confirmaram a circulação da nova estirpe.

Borrell adverte Rússia para custo político e económico se ameaçar integridade da Ucrânia

O alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, adverte que a Rússia enfrentará “graves consequências políticas” e “enorme custo económico” se ameaçar a integridade da Ucrânia e que a UE está pronta a agir.

Num debate perante o Parlamento Europeu sobre o aumento da tensão na fronteira, com movimentos de tropas russas perto da Ucrânia, Borrell disse que a UE tem estudado todas as possibilidades e que espera o melhor, mas também está preparada para o pior.

Josep Borrell considera que a Europa tem de agir com unidade e com os parceiros transatlânticos, para que o problema seja resolvido de forma diplomática.

Redação Latina | Lusa | Foto Chris Karaba