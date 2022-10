Em declarações à Rádio Latina, o diretor da UEL deixou o aviso: reduzir o tempo de trabalho significaria mais pressão para os trabalhadores.

Emprego

Patrões. “Redução generalizada do tempo de trabalho é incompreensível”

Em declarações à Rádio Latina, o diretor da UEL deixou o aviso: reduzir o tempo de trabalho significaria mais pressão para os trabalhadores.

A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) diz que a ideia da redução generalizada do tempo de trabalho é “incompreensível”.



Escutado pela Rádio Latina, o diretor do organismo, Jean-Paul Olinger, frisou que a medida – que está a ser estudada pelo Governo – não faz sentido num país onde a falta de mão de obra não para de crescer.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O responsável alerta que reduzir o tempo de trabalho aumentaria a pressão sobre os trabalhadores.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A UEL diz-se consciente de que os trabalhadores querem mais flexibilidade. Mas, para os patrões, a resposta é simples: toda a gente pode trabalhar menos, mas com redução do salário.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Recorde-se que, do lado do Governo, parece haver alguma abertura no que toca à redução do tempo de trabalho, embora não haja ainda qualquer proposta concreta nesse sentido. Um estudo sobre a matéria será a base de uma reflexão sobre a eventual redução do tempo de trabalho no Luxemburgo.

Várias organizações têm defendido a diminuição do número de horas de trabalho semanais, mas com manutenção do ordenado. São os casos, por exemplo, da OGBL, da Câmara dos Assalariados e do Déi Lénk. A medida tem também sido defendida através de petições públicas. A última das quais pede semanas de 36 horas (nove por dia, quatro dias por semana).

Diana Alves

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.