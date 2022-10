Alerta da União das Empresas Luxemburguesas.

Radio Latina 12 min.

Atualidade em síntese 05 OUT 2022

Patrões alertam para “tensão sem precedentes” no mercado de trabalho

O mercado de trabalho luxemburguês vê-se confrontado com uma “tensão sem precedentes, que afeta todos os setores e perfis”.

Numa nota divulgada no seu site, o organismo patronal refere que, para fazer face à situação, é urgente avançar com uma estratégia fiscal global para empresas e trabalhadores.

A UEL defende, por exemplo, uma revisão da fiscalidade aplicável ao trabalhador ao longo de toda a sua vida profissional, tendo em conta o contexto específico do Luxemburgo em matéria de teletrabalho.

Outra das medidas seria a criação de um “quadro fiscal para as empresas, que lhes permita continuar a ser competitivas”.

Luxemburgo. Inflação estabilizada num nível elevado

Os preços ao consumo aumentaram ligeiramente no mês de setembro. Com a subida do preço dos produtos petrolíferos, a taxa anual de inflação fixou-se nos 6,9%. Em agosto, tinha sido de 6,8%.

Após dois meses consecutivos de diminuições, os produtos petrolíferos voltaram a aumentar no mês de setembro, mais concretamente 2,3% num só mês. Se olharmos para os combustíveis individualmente, o gasóleo apresenta uma subida mensal de 6% e a gasolina diminuiu ligeiramente de 1%. Comparados com o mesmo período do ano passado, o preço dos produtos derivados do ouro negro disparou 37,4%.

Quanto aos preços dos produtos alimentares estes aumentaram ligeiramente de 0,7%. Os legumes frescos (+12,3%), os ovos (+4,5%) e a manteiga (+2%) foram os produtos em que o preço mais aumentou. Do lado das reduções destaque para os frutos frescos(-2,3%), o chocolate (-1,8%) e os cereais (-1,7%).

Cardiologistas de Ettelbruck confirmam saída

Depois da imprensa e da Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD), agora é a vez de grupo de cardiologistas do Centro Hospitalar do Norte (ChdN) confirmar a demissão em bloco, que deixará a instituição sem especialistas deste tipo. Numa nota enviada às redações, o grupo confirma a decisão com efeito a 1 de janeiro de 2023. O grupo de seis médicos explica que a decisão foi tomada, após uma longa reflexão e depois da saída de dois cardiologistas.

Face a uma “constelação reduzida”, os profissionais entenderam que deixaram de estar reunidas as condições para assegurar um serviço de qualidade no seio daquele estabelecimento hospitalar, situado em Ettelbruck. O grupo refere ainda que, apesar de deixarem de fazer parte do hospital, estão dispostos a continuar a colaborar com o Centro Hospitalar do Norte para o bem dos pacientes, mas enquanto parceiros.

A situação no ChdN vem mais uma vez confirmar a falta de médicos no país.

Fissura no túnel Markusberg existe há 18 anos

A grande fissura no túnel Markusberg, cujas imagens têm circulado nos últimos dias na imprensa nacional, existe há 18 anos. De acordo com a RTL, que cita fonte da Administração das Pontes e Estradas. Feitas as contas, isso significa que as fissuras “apareceram apenas um ano após a entrada em funcionamento do túnel, em 2003”.

O porta-voz da Administração das Pontes e Estradas, Ralph di Marco, garantiu ao canal luxemburguês que as fissuras não constituem qualquer perigo para os utentes da estrada, assegurando que, se assim não fosse, o túnel já teria sido fechado à circulação.

O responsável adiantou também que o local é alvo de uma avaliação duas vezes por ano. As obras que vão sendo feitas no local prendem-se sobretudo com a estrada propriamente dita. As fotografias tiradas na A13, no túnel Makusberg, por um automobilista mostram algumas fissuras na estrutura, uma das quais aparenta ser relativamente profunda. Mas, segundo os responsáveis, não há razão para alarme.

Radares inteligentes na autoestrada A7 só vão funcionar a partir do próximo ano

Anunciados para o fim deste ano, os radares inteligentes na autoestrada do norte A7, só deverão funcionar a partir da primavera do próximo ano. Uma informação avançada pela RTL. Em causa estão três radares que vão operar nos túneis Stafelter, Grouft e Gousselerbierg.

Estes radares registam a velocidade a que circulam os veículos entre a entrada e a saída dos túneis, sendo que o limite de velocidade naqueles locais é de 90km/h. Embora os radares já tenham sido instalados no mês de julho, numa primeira fase irá decorrer um período de teste, ou seja, os infratores serão fotografados mas não haverá multas. Só depois da fase de teste estar concluída é que começa a fase repressiva, ou seja na primavera do próximo ano.

Segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, a fase de teste deverá arrancar brevemente, mas este não quis avançar com uma data concreta. O custo da instalação destes aparelhos é de cerca de 1,7 milhões de euros. Os radares inteligentes incluem câmaras de infravermelhos e sistemas de deteção, que identificam a viatura através da matrícula e calculam a velocidade média a que o condutor circula, tanto ao entrar como ao sair do troço em questão.

30 anos de história Rádio Latina na voz de todos os seus diretores

A Rádio Latina celebra esta quarta-feira 30 anos de existência. Foi fundada em 5 de outubro de 1992 num Luxemburgo onde os portugueses eram, e continuam a ser, a maior comunidade estrangeira residente no país.

No início da década de 90, as televisões por cabo, os telemóveis e a Internet eram uma miragem, e a Rádio Latina tornou-se rapidamente num importante elo de ligação dos portugueses do Grão-Ducado com as suas língua e cultura. Foi, – e continua a ser – um importante meio de informação sobretudo em língua portuguesa a favor da integração de todos os lusófonos no país de acolhimento, graças às notícias em português de toda atualidade política, económica e social do Grão-Ducado.

Leia aqui as declarações de Jaime Gonçalves, Ricardo Botas, Luís Barreira, João Pimentel, Luc Wagner, José Campinho e António Torrado.

Xavier Bettel agradece trabalho efetuado pela Rádio Latina

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, enviou uma mensagem de parabéns à Rádio Latina pelo seu trigésimo aniversário.

O chefe do Governo do Luxemburgo, igualmente ministro das Comunicações e dos Media, diz que "graças a vocês [Rádio Latina], também a comunidade lusófona é informada diariamente" no Grão-Ducado. Agradece por isso e parabeniza . Veja aqui o vídeo.

Detetores de fumo obrigatórios nas casas a partir de 1 de janeiro

Os detetores de fumo passam a ser obrigatórios no Luxemburgo a partir do próximo ano. A lei, aprovada pelo parlamento em 2019 e que começou a ser aplicada em edifícios novos a 1 de janeiro de 2020, torna-se obrigatória para todas as habitações do Grão-Ducado.

A ministra do Interior apelou ao cumprimento da lei por parte de inquilinos e proprietários de apartamentos ou casas, para evitar os perigos da deflagração de incêndios, em particular à noite, quando as vítimas estão a dormir.

O detetor de fumo permite que os ocupantes das habitações sejam alertados para o início de um incêndio e possam rapidamente procurar abrigo das chamas.

Mais de 17 mil pessoas recebem pensão de invalidez no Grão-Ducado

O Luxemburgo paga atualmente mais de 17 mil pensões de invalidez, sendo que à volta de 10 mil são homens e 7.400 mulheres. Um número que se tem mantido estável, nos últimos anos. Uma informação avançada pelo ministro da Segurança Social, Claude Haagen, numa resposta parlamentar. O ministro acrescenta que não é possível classificar as pensões de invalidez, para definir quantas são devido a problemas físicos ou psicológicos.

Quando as pessoas reformadas por invalidez ultrapassam os 65 anos de idade, passam para a reforma por idade. A pessoa que pretende uma pensão de invalidez tem de fazer um pedido à Caixa Nacional de Pensões. Caso a pessoa seja suscetível de receber essa reforma, é-lhe enviada um formulário que tem de ser preenchido pelo médico, sendo que este volta a enviar a documentação para a caixa de pensões. Um outro médico que trabalha para a caixa analisa a situação e dá o seu aval ou pelo contrário rejeita o pedido.

Alimentação. Residentes não olham para o preço

Os residentes do Luxemburgo prestam menos atenção ao preço dos alimentos do que os outros europeus. No entanto, são mais vigilantes com o sabor e origem dos alimentos. Uma conclusão de um estudo do Eurobarómetro sobre a segurança alimentar, realizado entre 22 de março e 15 de abril, numa amostragem de 507 residentes.

Ao passo que o preço é o fator mais importante para 54% dos europeus na altura das compras, este critério só se coloca em quinta posição junto dos residentes do Luxemburgo. Segundo o estudo, somente 35% dos residentes do Grão-Ducado prestam atenção ao custo da alimentação. É a percentagem mais baixa da União Europeia (UE). Em comparação, na Grécia a percentagem sobe para 70%.

O critério número um para os residentes é a origem dos produtos, com 58%, seguido do sabor, com 46%.

Mulher mortalmente ferida por marido

Uma mulher morre depois de ser fatalmente agredida pelo marido, no bairro da Gare, na Cidade do Luxemburgo, na noite desta segunda-feira, dia 3 de outubro. Segundo o comunicado do Ministério Público, a mulher tinha 20 anos e foi atingida pelo marido, de 25, com um martelo, golpe que terá levado à morte da vítima.

Na altura do episódio de violência, o filho do casal, um bebé de cinco meses, encontrava-se no apartamento. As autoridades chamaram um juiz do tribunal de menores para colocar a criança a cargo dos serviços sociais.

A Justiça abriu um inquérito judicial e ordenou uma autópsia da vítima.

Setor do turismo no Luxemburgo volta a ser mais dinâmico

2022 foi um ano de retoma para o turismo no Luxemburgo. Numa apresentação do balanço, o ministro do Turismo, Lex Delles, informou que o setor do turismo progrediu fortemente em comparação com o ano anterior, ainda marcado pela crise sanitária. Em comparação com o ano anterior, as pernoitas aumentaram 53%, ou seja o país quase iguala os resultados obtidos antes da covid-19.

Nos hotéis, o aumento foi de 44% enquanto que nos parques de campismo foi de 53%. Mas o setor que mais conseguiu aumentar as pernoitas foram os albergues de juventude, que viram o seu número crescer de 139% em comparação com 2021.

Mas o turismo no Luxemburgo neste verão não foi apenas constituído por pessoas vindas de fora. Os residentes do Grão-Ducado continuam a gozar férias no próprio país. Este foi aliás um dos grandes apelos das autoridades durante a crise sanitária. Se em 2021, houve quase 164 mil reservas, esse número aumentou para quase 202 mil este ano. O parque de Bettembourg, o castelo de Vianden e os trilhos do Müllerthal continuam a ser os locais mais visitados.

"Consequências da gripe podem ser ainda mais graves" este inverno

O Ministério da Saúde lança esta quarta-feira a campanha de vacinação contra a gripe e alerta que as "consequências podem ser ainda mais graves, uma vez que menos pessoas terão adquirido imunidade natural à gripe durante a pandemia da covid-19.

As autoridades preveem por isso que mais pessoas contraiam a gripe este inverno e apelam à vacinação das pessoas de risco: com mais de 65 anos, grávidas, e pacientes que sofrem de doença crónica ou com sistema imunitário enfraquecido, e os doentes seropositivos.

Quem está em contacto regular com pessoas em risco de doença grave também é encorajado a vacinar-se.

A vacina contra a gripe é gratuita para os grupos de risco ou para as pessoas com mais de 65 anos de idade.

A vacinação pode ser feita pelo médico de família. As autoridades lembram ainda que a vacina da gripe pode ser administrada ao mesmo tempo que o reforço da covid-19, para quem ainda não tomou esta última.

Prémio Nobel da Química para 3 cientistas responsáveis pela química ‘bioorthogonal’

O prémio Nobel da Química foi hoje atribuído a Carolyn R. Bertozzi, a Morten Meldal e a K. Barry Sharpless "pelo desenvolvimento da química de cliques e química 'bioorthogonal'"

O termo química ‘bioorthogonal’ refere-se a qualquer reação química que pode ocorrer dentro de sistemas vivos sem interferir nos processos bioquímicos nativos.

EUA anunciam novo pacote de 627,3 milhões de euros em ajuda militar a Kiev

O Presidente norte-americano, Joe Biden, informou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, da concessão de um novo pacote de ajuda militar de 625 milhões de dólares (627,3 milhões de euros).

De acordo com um comunicado da Casa Branca, Biden, que estava acompanhado pela sua vice-presidente, Kamala Harris, durante a chamada com Zelensky, reiterou o apoio dos Estados Unidos da América (EUA) à defesa da Ucrânia contra a invasão russa pelo "tempo que for necessário".

A assistência dos EUA inclui sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS), que têm longo alcance, assim como armamento, munições e veículos blindados.

Redação Latina | LUSA

