Ganhe 1 vale de 500€ com a agência de viagens Demy Schandeler.

Radio Latina 1

Passatempo "Próxima paragem"

Ganhe 1 vale de 500€ com a agência de viagens Demy Schandeler.

Como participar?

- Para participar neste passatempo, o ouvinte tem que descobrir o destino da viagem " mistério" oferecida pela agência de viagens Demy Schandeler!

- Siga as dicas que a Cátia Gomes e a Raquel Barreira lhe dão, todos os dias, através de um vídeo, aqui publicado!

- Pondere, analise as dicas e deixe o seu palpite no espaço "Comentários" disponível no final deste artigo.

PRIMEIRA DICA:



Termos e condições:

Requesitos de participação:

Podem participar no passatempo Demy Schandeler os cidadãos, maiores de dezoito anos.



Não são admitidos como participantes ou como acompanhantes, os empregados, colaboradores da Rádio Latina ou agentes da Demy Schandeler

Prazo do passatempo:

O passatempo Demy Schandeler terá lugar apenas em www.latina.lu, entre os dias 24 e 27 de setembro de 2019.

Este prémio inclui:

1 vale de 500,00€ ( ver condições e detalhes na agência de viagens Demy Schandeler) a levantar directamente, na agência Demy Schandeler - Esch-sûr-Alzette

Sorteio:

Será efectuado na sexta-feira, 27 de setembro. No caso de empate, no último dia do passatempo, serão seleccionados apenas os participantes que tiverem acertado no destino correcto e a eleição do vencedor será feita através da plataforma de sorteio online Random.org.

O nome do vencedor(a) será anunciado online via Facebook e nesta página, durante o REGRESSO A CASA