A dois meses de receber o Festival da Eurovisão, Tel Aviv instala sinalização inovadora.

Passadeiras iluminadas para os "zombies" dos smartphones

De acordo com a agência noticiosa espanhola EFE, em Israel, as autoridades de Tel Aviv iniciaram a instalação das primeiras luzes de LED em algumas faixas de pedestres a fim de proteger os "zombies tecnológicos" dos peridos da estrada. As luzes, com as cores habitualmente presentes num semáforo, acendem de acordo com a permissão para avaçar ou aguardar.



Esta tecnologia é uma forma inovadora de alertar as pessoas, distraídas com os smartphones, da aproximação dos carros. E tudo isto devido ao aumento do número de acidentes de trânsito.

Foto: Cidade de Tel Aviv

"A iluminação do solo foi projetada para advertir aos pedestres que enviam mensagens de texto, que caminham sem prestar atenção no entorno, já que estão centrados em seus telefones", pode ler-se no comunicado emitido pelas autoridades israelitas. O comunicado acrescenta ainda que "os zombies dos smartphones ou 'smombies' são um fenómeno mundial".



A nota refere ainda que, nos últimos anos, foram instalados dispositivos similares na Europa, Singapura e Austrália e que, por enquanto, a adoção destes sinais de advertência por parte de Tel Aviv é temporária, reduzida ao centro cidade.

Se a inovação for considerada um sucesso, será ampliada a toda a cidade.