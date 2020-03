#RelayAtHome

Radio Latina 1

Participe no Relais pour la Vie em casa

#RelayAtHome

O Relais pour la Vie, o maior evento nacional de luta contra o cancro, devia realizar-se neste fim de semana, no pavilhão Coque, em Kirchberg. A Estafeta pela Vida foi, de resto, o primeiro grande evento a ser cancelado no Luxemburgo devido ao surto do novo coronavírus.

Mas a Fundação Cancro, promotor da Estafeta pela Vida, não quis deixar passar a data em branco, estando a pedir à população que partilhe mensagens de esperança nas redes sociais com a ‘hashtag’ #RelayAtHome (estafeta em casa, em português). Publicações destinadas a apoiar os doentes oncológicos.

A Fundação Cancro publicou hoje um vídeo, onde incentiva a população a participar nesta ação e a ficar em casa devido à Covid-19.

A Rádio Latina tinha uma equipa inscrita para participar nas 24 horas do evento, composta por locutores, jornalistas e sobretudo ouvintes.

Marcamos encontro no Relais pour la Vie presencial em 2021. Até lá a estafeta da solidariedade passa-se nas redes sociais.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.