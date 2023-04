O presidente do Parlamento ucraniano prometeu ao Luxemburgo ser um dos líderes deste processo.

Parlamento ucraniano pede apoio ao Luxemburgo para 'fórmula de paz'

O presidente do Parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, pediu ao seu homólogo luxemburguês, Fernand Etgen, apoio para uma fórmula de paz no país, agredido e ocupado parcialmente pela Rússia.



Os dois responsáveis estiveram reunidos esta segunda-feira em Praga, na República Checa, à margem da conferência dos presidentes dos parlamentos dos Estados-Membros da UE e dos países candidatos.

Segundo a agência de notícias Ukrinform, o parlamentar ucraniano pediu ao Luxemburgo para apoiar a Fórmula de Paz ucraniana, tornando-se, em particular, num dos líderes deste processo.

Fernand Etgen terá respondido com “palavras muito fortes e sinceras de apoio à Ucrânia”, refere o homólogo ucraniano, citado pela Ukrinform.

O presidente da Câmara dos Deputados reforçou estas palavras com uma publicação no site do Parlamento dizendo que o apoio do Luxemburgo à adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO “é inabalável” e que “a bandeira da Ucrânia continuará hasteada em frente à Câmara dos Deputados até que seja possível encontrar uma paz justa”.

Os presidentes dos parlamentos europeus reunidos ontem em Praga apoiaram unanimemente a Ucrânia face à agressão russa e concordaram com a necessidade de lhe prestar assistência económica, humanitária, militar e política.

Henrique de Burgo