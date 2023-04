O líder do Executivo destacou o contributo da comunidade portuguesa para a sociedade luxemburguesa.

Parlamento Europeu. Bettel elogia portugueses do Luxemburgo

O líder do Executivo destacou o contributo da comunidade portuguesa para a sociedade luxemburguesa.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, elogiou hoje a comunidade portuguesa do Luxemburgo, no âmbito de uma visita ao Parlamento Europeu.



Num vídeo divulgado pela rádio Renascença, o líder do Executivo começa por sublinhar que “o Luxemburgo não seria o que é hoje sem a comunidade portuguesa”, acrescentando que os portugueses ajudaram a construir o Grão-Ducado.

“Estamos muito felizes por termos esta comunidade. A maioria [dos portugueses], da terceira geração, são agora luxemburgueses, mantendo as suas raízes, a sua cultura, as suas tradições, mas sentindo que o Luxemburgo é a sua casa. Por isso agradeço a esta comunidade, e às outras comunidades, que fazem do Luxemburgo esta ‘manta de retalhos’. Uma ‘manta de retalhos’ de sucesso’”, disse o primeiro-ministro no vídeo publicado pela Renascença.

Bettel aproveitou também para destacar o importante papel da migração na construção de um país, apesar de “alguns partidos do Parlamento Europeu tentarem fazer da migração um problema”.

Xavier Bettel falava numa conferência de imprensa, ao lado da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. O primeiro-ministro deslocou-se hoje a Estrasburgo para participar no debate “This is Europe”.

Artigo: Diana Alves | Foto: AFP