22 AGO 2022

Parlamento. CSV quer explicações sobre condições de trabalho na Luxair

Sobrecarga laboral e congelamento dos salários são alguns dos problemas que os trabalhadores da companhia aérea nacional enfrentam.

O Partido Cristão Social (CSV) pediu uma reunião com a comissão parlamentar da mobilidade para discutir as “condições de trabalho do pessoal da Luxair”. O partido quer que o ministro da tutela, François Bausch, esteja presente já que o Estado luxemburguês é acionista maioritário da companhia aérea.

No pedido de convocatória da reunião, divulgado à imprensa, o CSV faz referência a notícias recentes e aos relatos dos sindicatos OGBL, LCGB e NGL-SNEP, segundo os quais os problemas na companhia aérea “estão longe de estar resolvidos”.

O maior partido da oposição frisa que, alegadamente, “a falta de pessoal persiste, a taxa de absentismo permanece elevada e os trabalhadores presentes, que têm de ser muito flexíveis, estão esgotados”. Os cristão-sociais alertam que, a esta situação, vem ainda juntar-se o congelamento dos salários.

O CSV quer discutir o assunto com os membros da comissão da mobilidade, pedindo que seja convocada uma reunião ao abrigo do artigo 23 do regulamento da Câmara dos Deputados.

Comércio e educação são os setores com mais denúncias de assédio moral

Cerca de 400 pessoas contactaram a associação Mobbing desde o início do ano devido a situações de assédio moral. Esses contactos levaram a associação a abrir 45 processos, sendo que a maior parte diz respeito aos setores do comércio e da educação, segundo revelou à Rádio Latina a diretora do organismo, Magdalena Mida.

A associação Mobbing constata que as pessoas estão mais atentas ao problema e tendem a entrar em contacto com a associação numa fase inicial do processo de assédio. Magdalena Mida relata que muitos dos casos que lhe têm chegado às mãos – embora corram o risco de degenerarem se nada for feito – estão ainda na chamada “fase de conflito”.

A associação presta serviço de apoio e acompanhamento, também em português.

Desemprego. Taxa continua abaixo dos 5% da população ativa



A taxa de desemprego mantém-se estável no Luxemburgo, nos 4,7% em julho. Um mês caracterizado por um aumento do número de desempregados. Mais 621 pessoas face a junho, segundo dados da ADEM publicados esta manhã.

Os centros de emprego do país registaram cerca de 2.200 novas inscrições no mês passado, incluindo as 164 de refugiados ucranianos que vão beneficiar de proteção temporária. Há agora, por cá, um pouco mais de 14.200 residentes e 2.600 transfronteiriços à procura de emprego.

Já número de vagas declaradas à ADEM continua a bater recordes. Há mais de 13 mil postos de trabalho por preencher no país. Só no mês passado foram ‘disponibilizados’ quase quatro mil.

Construção. Milhares regressam hoje ao trabalho. Próximas férias coletivas em dezembro

Milhares de trabalhadores do setor da construção civil regressam hoje ao trabalho, depois de três semanas de férias coletivas.

Note-se que todas as empresas deste setor de atividade que trabalham no Luxemburgo e estão abrangidas pela convenção coletiva são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas.

Esta obrigação visa não só as firmas com sede no grão-ducado, como também os prestadores de serviços externos, quer operem enquanto empresa principal ou enquanto subempreiteira.

O setor tem dois períodos anuais de férias fixas: no verão e no inverno. As próximas arrancam a 24 de dezembro de 2022 e terminam a 11 de janeiro de 2023.

Calor regressa em força esta semana ao Luxemburgo

Calor de volta ao Luxemburgo. Os termómetros deverão ultrapassar os 30° graus de temperatura máxima a partir de quarta-feira.

Uma vaga de altas temperaturas que deverá durar até ao final da semana, de acordo com as previsões do instituto de meteorologia.

A temperatura máxima prevista para o dia de hoje é de 28° graus.

França pondera limitar voos de jatos privados

O ministro dos Transportes francês, Clément Beaune, pondera limitar os voos de jatos privados e defende que a medida seja aplicada a nível europeu para que tenha mais impacto em termos ambientais e de poupança energética.

O gpvernante está a considerar diferentes medidas para desencorajar a utilização de tais voos, desde regulamentos que impõem restrições, a impostos com um efeito dissuasivo.

O ministro explicou que pretende levantar esta questão após as férias de verão, quando o governo de Emmanuel Macron irá discutir o chamado "plano de sobriedade", que visa implementar as poupanças de energia exigidas pela União Europeia para lidar com a crise causada pela guerra na Ucrânia.

Identificada região cerebral com potencial de alteração precoce na doença Alzheimer

Uma região cerebral com potencial de alteração precoce por Alzheimer, implicada na perda de memória, foi identificada por uma equipa multidisciplinar de cientistas da Universidade de Coimbra (UC).

Citado na nota, Miguel Castelo-Branco, investigador da Faculdade de Medicina (FMUC) e um dos coordenadores do estudo, explicou que a descoberta "abre caminho para o desenvolvimento e teste de terapêuticas direcionadas à redução da neuroinflamação na doença de Alzheimer".

A zona cerebral identificada chama-se cíngulo posterior e a investigação demonstra, "em fases muito iniciais da doença de Alzheimer, alterações tripartidas únicas: inflamação neuronal, acumulação de amiloide e atividade neuronal aparentemente compensatória".

EUA, França, Alemanha e Reino Unido pedem envio de inspetores a central nuclear

Os líderes dos quatro países exigem o envio rápido de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica à central nuclear ucraniana de Zaporijia, a maior da Europa, ocupada desde março pelas tropas russas.

Segundo a Agência Lusa, os presidentes norte-americano, Joe Biden, e francês, Emmanuel Macron, assim como o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falaram ao telefone sobre o assunto.

Redação Latina | Lusa



