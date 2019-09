Barron Hilton tinha uma fortuna avaliada em cerca de dois mil milhões de euros.

Paris Hilton sem 97% da herança. Avô deixa milhões para a caridade

Aos 91 anos, morreu Baron Hilton, o dono do império dos hóteis Hilton e avô da conhecida estrela de 'reality-shows' Paris Hilton. Ao que tudo indica, o bilionário terá deixado 97 por cento da sua fortuna para a fundação de caridade sem fins lucrativos da família.

Ainda assim, os oito filhos, 15 netos (incluindo Paris e Nicky Hilton) não vão ficar propriamente na penumbra. Apesar de ter sido reduzida de forma considerável, a fortuna vai ser dividida entre todos e cada um deverá receber alguns milhões. Há quem acredite que esta é uma manobra da família para não pagar o chamado "imposto de morte".

Este é aplicado às grandes propriedades quando os ativos são transferidos após a morte de uma pessoa. Um imóvel tem que valer milhões para se qualificar para um imposto de morte que pode chegar aos 40 por cento. Esta pode ter sido a forma que Barron Hilton escolheu para que, aos mesmo tempo que o dinheiro é empregue em ações de caridade, a família também poderá usufruir da riqueza que ele construiu ao longo dos últimos 50 anos.

Paris Hilton publicou no perfil do Instagram uma homenagem ao avô, logo após a sua morte. "Estou profundamente triste com a perda do meu avô Barron Hilton. Ele era um lenda, um visionário, brilhante, bonito, gentil e viveu uma vida cheia de realizações e aventuras. Desde pequena que o admiro como homem de negócios. Sinto-me tão grata por ter tido um mentor tão incrível. Eu sempre quis deixá-lo orgulhoso. A última conversa que tivemos há alguns dias eu disse-lhe o quanto ele teve impacto na minha vida. O seu espírito, coração e legado viverão em mim."

Empresário de sucesso

Barron Hilton era filho de Conrad Hilton, o fundador da cadeia de hotéis Hilton há praticamente um século. Nas décadas seguintes, Conrad criou um império multimilionário juntamente com a Fundação Conrad N. Hilton, instituição de caridade que financia organizações sem fins lucrativos. Alguns dos beneficiários da fundação são freiras católicas, assistência em catástrofes, desabrigados, jovens adotivos e crianças afetadas pelo do VIH.

Quando Conrad morreu em 1979, Barron desafiou o testamento de seu pai sobre as ações da Fundação na fortuna. Depois de uma batalha legal de dez anos sobre a propriedade - que Barron chamou de "não ser a melhor jogada de relações públicas" - chegaram a um acordo. Barron continuou a expandir o império de negócios do pai, tornando a cadeia de hotéis Hilton líder na indústria hoteleira.

Também foi um dos membros fundadores da Liga Americana de Futebol com seu o Los Angeles Chargers. Em 2007, Barron vendeu a cadeia de hotéis da família - que tinha 2.800 hotéis, incluindo o Waldorf Astoria - para o Grupo Blackstone por 26 mil milhões de dólares (23 milhões de euros).