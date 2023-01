O partido déi Lénk (A Esquerda, em português) não poupa críticas ao projeto de reforma da lei sobre as rendas das habitações. Quer mesmo que o Governo abandone o projeto, considerando que o seu impacto na descida dos valores das rendas será pouco ou nenhum.

Atualidade em síntese 16 JAN 2023

“Parar com a hipocrisia”. Déi Lénk quer que Governo abandone reforma da lei sobre as rendas

O ministro da Habitação, Henri Kox, defende que o seu projeto visa garantir uma melhor proteção dos inquilinos e assegurar uma maior transparência dos preços das rendas. Mas o déi Lénk diz que está na hora de “para com a hipocrisia”, afirmando que para baixar o exorbitante preço das rendas, o Governo tem de rever os cálculos.

Rendas no Grão-Ducado. Residentes pagam em média 1.400 euros por mês 1.403 euros é quanto pagam, em média, os residentes que vivem em casas ou apartamentos arrendados no Luxemburgo. A conclusão é de uma sondagem da empresa de investimento e serviços imobiliários CBRE, citada pelo site Paperjam.

Atualmente, o valor da renda de uma habitação não pode ultrapassar 5% do capital investido pelo proprietário. Com a reforma, o teto máximo da renda fica estabelecido em 3,5% do capital investido, para as casas com boa eficiência energética (do A ao E). Já para as habitações de baixa eficiência energética (entre F e I), o limite imposto pela futura lei será de 3%.

Ora, segundo o déi Lénk a reforma poderá reduzir a renda para as construções mais recentes, mas a situação poderá inverter-se para as habitações mais antigas.

Habitação. Governo vai proibir despejos até 31 de março 2023 Uma das medidas sociais para combater efeitos colaterais da crise energética.

A poucos meses das eleições legislativas, que se realizam em outubro, A Esquerda insta o Governo a levar a problemática da habitação a sério, procurando soluções que sejam realmente benéficas para os inquilinos. Note-se que atualmente muitos são os arrendatários que gastam mais de 50% do seu rendimento na renda de um alojamento.

Estado compra projetos de habitação a promotores privados

O Estado compra projetos imobiliários a promotores privados para depois os arrendar a preços acessíveis.

O alto funcionário do Ministério da Habitação, Mike Mathias, à 100,7, o ministério está atualmente a negociar com meia dúzia de promotores, correspondente a uma dúzia de projetos.

Recentemente, os empresários reivindicaram que o Estado comprasse os alojamentos que os promotores não conseguem vender. Os projetos são financiados através de um fundo especial para a criação de alojamentos a um preço acessível. O orçamento para este tipo de investimento situa-se entre 200 a 300 milhões de euros por ano.

Sobre-endividamento. Créditos e imprevistos na origem de quase 200 casos em 2022

A Rádio Latina inicia esta segunda-feira uma série de cinco artigos – um por dia – sobre o sobre-endividamento. Fique a saber do que se trata, quando acontece, o que fazer e a quem recorrer.

Créditos e imprevistos estão na origem da maior parte dos casos de sobre-endividamento que chegam às mãos de Christian Schumacher, responsável pelo Serviço de Informação e Aconselhamento sobre Sobre-endividamento (SICS, na sigla em francês) da Ligue Médico-Sociale.

Em 2022, este serviço recebeu 162 novos pedidos de ajuda. São, na maior parte, pessoas dos 25 aos 45 anos. E há um denominador comum: empréstimos e situações imprevistas, como sofrer um acidente ou perder o trabalho. Leia o artigo na íntegra e oiça as declarações de Christian Schumacher clicando na imagem em anexo.

Mais de 150 crianças em ensino doméstico no Luxemburgo

Cento e cinquenta e sete. É o número de crianças que seguem atualmente um ensino a partir de casa (Homeschooling, em inglês). Uma informação avançada pelo jornal Lëtzebuerger Land.

Segundo este jornal, embora o número de crianças que têm os pais como professores seja bastante marginal, o ensino doméstico é um fenómeno que tem vindo a aumentar. Uma das razões apontadas é a pandemia de covid-19. Alguns pais quiseram continuar o ensino doméstico depois de terem tido uma boa experiência durante a crise sanitária, durante o ensino à distância chegou a ser obrigatório para todas as crianças.

Das 157 alunos, 48 frequentam o ensino secundário. Segundo o Ministério da Educação a lei que gere o ensino doméstico deverá ser alvo de reforma, sendo que a partir desse momento os pais terão de apresentar um conceito pedagógico para poderem lecionar em casa.

Note-se que o Luxemburgo tem uma associação que dá apoio a pais que optam pelo ensino doméstico. Trata-se da Associação Luxemburguesa pela Liberdade de Instrução (ALLI), fundada em 2013. Para além de dar apoio aos pais que decidem não escolarizar os filhos, este organismo também tem como objetivo mudar a visão sobre a aprendizagem e promover a liberdade de instrução.

Cada habitante produz 163 kg de resíduos no Luxemburgo

Cento e sessenta e três. Este é o número de quilogramas (kg) de lixo que cada habitante do Luxemburgo deitou, em média, no caixote do lixo preto, em 2021. Isto corresponde a uma diminuição de 16%, ou seja, menos 30 quilos, em comparação com 2018. A conclusão é de um estudo realizado pelo Ministério do Ambiente sobre os resíduos residuais, ou seja, o lixo que é deitado fora após a triagem.

Nas comunas onde o lixo é pesado – as pessoas pagam consoante a quantidade de resíduos que deitam fora –, a diminuição é mesmo de 52%. Ao todo, foram recolhidas 19,34 toneladas de resíduos residuais em 15 comunas.

A extensão de embalagens que se pode colocar no saco azul da Valorlux, a diretiva europeia sobre o uso de plástico, a sensibilização da população e a alteração no sistema de contribuição financeira são algumas das medidas que explicam a diminuição de resíduos que vai para o caixote do lixo preto.

Isto significa que a população recicla mais, embora ainda se tenha de fazer mais esforços. Segundo o estudo, cerca de 25% dos resíduos que acabam no caixote do lixo preto poderiam ser reciclados.

Luxemburgo participa com fundo de investimento em empresa espacial canadiana

O fundo de investimento "Luxembourg Space Sector Development" anunciou o seu primeiro projeto de investimento. Trata-se de uma participação no financiamento da empresa canadiana NorthStar Earth & Space, líder em serviços de vigilância espacial de alta precisão.

Este fundo de investimento foi constituído através de um acordo entre o Estado e a empresa luxemburguesa Sociedade Europeia de Satélites, com objetivo de apoiar e fortalecer o setor espacial luxemburguês.

A empresa canadiana tem a sua sede europeia no Luxemburgo e, a partir de 2023, vai monitorar todas as órbitas próximas da Terra. Entre outras finalidades, vai procurar responder à crescente ameaça de colisões espaciais.

Fitch confirma triplo A do Luxemburgo

A agência de notação financeira Fitch mantém a nota “triplo A” do Luxemburgo, com perspetiva estável. O Luxemburgo continua assim a ter a melhor notação de crédito junto das três grandes agências de notação, nomeadamente Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch.

De acordo com o comunicado do Governo sobre a avaliação, devido a um abrandamento conjuntural na Europa, a Fitch prevê um crescimento do Protudo Interno Bruto (PIB) no Luxemburgo de 1,5% em 2023. Foi de 2% em 2022. As medidas de apoio decididas pelo Governo vão, no entanto, segundo a agência, manter o poder de compra dos consumidores e favorecer o investimento.

Alerta, no entanto, para um eventual aumento dos preços da energia. Nesse contexto, a agência qualifica a política orçamental do Grão-Ducado de “prudente”, considerando que se trata de uma mais-valia.

População queixa-se do ruído dos aviões devido a novos trajetos

Não são todos, mas são muitos os habitantes das imediações do aeroporto do Luxemburgo que se queixam do aumento de ruído provocado pelos aviões. Os moradores das localidades mais a leste do Findel são os mais queixosos.

O ministro dos Transportes, François Bausch, explica, numa resposta parlamentar, que devido a um alargamento da zona de restrição aérea por parte da Alemanha, os aviões tiveram de alterar o seu trajeto. Ou seja, há mais aviões que têm de sobrevoar as localidades a leste do aeroporto do Luxemburgo o que aumenta a poluição sonora para os moradores.

O ministro garante que a Administração da Navegação Aérea (ANA) tem tentado resolver a situação. Uma das soluções encontradas passou por aumentar a altitude mínima de voo, de 1.700 pés para 2.200 pés. Mas segundo admite Bausch, esse aumento não parece ter diminuído o ruído dos aviões, pelo menos segundo a perceção dos moradores. A ANA estuda agora um possível novo aumento de altitude dos voos ou terá de encontra outra alternativa.

Sindicatos acusam direção de empresa Paul Wurth de não respeitar acordo social

As centrais sindicais LGCB e OGBL pedem uma reunião de emergência com a direção da empresa Paul Wurth. Em causa estará a quebra do acordo assinado entre as duas partes.

Os sindicatos referem, em comunicado conjunto, que acabam de tomar conhecimento da demissão do diretor executivo, Georges Rassel. "Uma notícia tumultuosa e inesperada", que "chocou os funcionários da empresa".

As duas centrais sindicais pedem uma reunião de emergência com a empresa para tentar perceber a razão desta decisão que, segundo eles, rompe diretamente com os compromissos acordados pelo grupo. Se necessário, deixam mesmo a ameaça de "agir por todos os meios à sua disposição".

Em 2021, o Estado vendeu os 40% da sua participação na Paul Wurth ao grupo alemão SMS, que já detinha os outros 60%. A LCGB e a OGBL referem agora que esta demissão "levanta sérias preocupações sobre as intenções do grupo SMS em relação ao futuro da Paul Wurth Luxemburgo" e põe em risco o diálogo social na empresa. A empresa Paul Wurth é especialista em altos-fornos e o grupo SMS é referência na construção de instalações e equipamentos para tratamento do aço e outros metais.

LCGB e CGFP querem alívio fiscal para a classe média

A central sindical LCGB e a Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) reivindicam um alívio fiscal para a classe média. Segundo os dois sindicatos, a tabela fiscal tem de ser adaptada à inflação. Os sindicatos acrescentam que uma reforma fiscal para todos os cidadãos é mais que necessária no Luxemburgo e a única forma de ajudar as famílias mais vulneráveis.

Os sindicatos dizem-se preocupados com o recuo de novas construções no setor da habitação, ao mesmo tempo que os preços no alojamento continuam a aumentar. Uma situação que, segundo as duas organizações, poderá piorar a crise neste setor, dificultando a aquisição de um bem imobiliário, sobretudo para os mais novos.

Num encontro, os dois sindicatos abordaram ainda a crise energética, como também os problemas que enfrentam muitas empresas para conseguirem encomendar certas matérias-primas para poderem continuar a produção.

Luxemburgo sob aviso amarelo devido à previsão de neve e risco de cheias

O Luxemburgo está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve e ao risco de cheias.

Segundo o MeteoLux, é esperada a formação de uma camada de neve de um a quatro centímetros de espessura, dependendo das zonas.

O aviso devido à neve abrange todo o território nacional e vai estar em vigor até às 14h.

O instituto chama ainda a atenção para o risco de cheias, cujo alerta é válido para todo o território nacional, até à meia-noite.

Bruxelas. Yuriko Backes discute apoio a famílias e empresas na reunião do Eurogrupo

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, desloca-se a Bruxelas, entre esta segunda e terça-feira, para participar nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN).

Durante a reunião do Eurogrupo, os ministros das finanças vão discutir as medidas tomadas a nível nacional para apoiar as famílias e as empresas face ao nível ainda elevado dos preços da energia.

Entre outros temas, os governantes vão fazer o balanço da situação na Croácia após sua entrada na zona do euro no início do ano e fazer um balanço do projeto do euro digital. Já na reunião do conselho ECOFIN, os ministros trocarão pontos de vista sobre as consequências económicas e financeiras da guerra da Rússia contra a Ucrânia. À margem destes encontros, Yuriko Backes vai ter encontros bilaterais com vários dos seus homólogos.

Grão-Duque herdeiro e Xavier Bettel no Fórum Económico de Davos

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa do Fórum Económico Mundial, em Davos (Suíça), entre esta segunda e quarta-feira. Xavier Bettel será acompanhado pelo Grão-Duque herdeiro Guillaume. Já a ministra das Finanças, Yuriko Backes, vai integrar a delegação luxemburguesa na terça-feira.

A edição deste ano tem como tema "Cooperação num mundo fragmentado" e pretende procurar soluções para a atual crise económica, energética e de alimentos.

É esperada uma assistência recorde, com 51 chefes de Estado e de Governo.

Autofestival arranca a 23 de janeiro e vai durar 13 dias

A edição 2023 do festival automóvel arranca na próxima semana. O Antofestival realiza-se de 23 de janeiro a 4 de fevereiro. Trata-se da edição número 59 do certame.

De acordo com a Federação dos Distribuidores de Automóveis e Mobilidade (Fedamo), os concessionários vão também estar de portas abertas no domingo, dia 29 de janeiro.

Numa nota disponível no seu site, a Fedamo indica que a duração de 13 dias permite aos concessionários que participam no festival “repartir a afluência esperada durante as duas semanas e, assim, oferecer aos clientes um aconselhamento personalizado”.

O organismo refere ainda que o “caráter festivo” do evento será mantido, acrescentando que todos os interessados poderão testar os modelos e novidades ao longo de um fim de semana inteiro.

Polícia alemã conclui despejo de localidade para aumentar exploração de carvão

A polícia alemã deu ontem por concluída a operação de despejo da localidade de Lützerath para aumentar a exploração de uma mina de carvão a céu aberto, depois de forte resistência de ativistas ambientais.

Depois de todos os edifícios terem ficado vazios há alguns dias, a polícia desocupou também, desde o início da operação de despejo, na última quarta-feira, 35 estruturas em árvores, bem como 30 construções de madeira erguidas pelos ativistas.

No sábado, uma ampla aliança de organizações contra a exploração mineira e a demolição de Lützerath realizou uma marcha em que também participou a ativista sueca Greta Thunberg.

Além da marcha pacífica, os manifestantes tentaram quebrar as barreiras policiais de acesso à aldeia isolada e à beira da mina a céu aberto, onde a polícia utilizou nomeadamente canhões de água e gás pimenta e efetuou 12 detenções.

Dia de luto no Nepal pelas vítimas do acidente aéreo

No Nepal, dia de luto pelas vítimas do acidente aéreo de ontem. As operações de busca e salvamento no local onde no domingo caiu um avião da Yeti Airlines, no centro do Nepal, serão retomadas hoje. Contudo, a companhia aérea já revelou não ter esperança de que haja sobreviventes.

As autoridades reviram hoje o número de mortos para 66.

O avião tinha saído de Katmandu com destino a Pokhara. Caiu durante a manobra de aproximação ao Aeroporto Internacional de Pokhara, no vale do rio Seti. A bordo estavam 72 pessoas: 68 passageiros, incluindo seis menores, e quatro tripulantes.

Rússia admite bombardeios de sábado sem mencionar ataque a prédio de Dnipro

A Rússia admitiu que atingiu no sábado o sistema de comando e controlo militar e instalações energéticas da Ucrânia, sem mencionar o míssil que atingiu um prédio em Dnipro e que matou pelo menos 21 civis.

A onda de ataques russos no sábado em várias regiões ucranianas provocou pelo menos 26 mortos e 81 feridos, segundo o gabinete do Presidente ucraniano.

Os ataques russos aconteceram pouco depois de o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ter telefonado a Volodymyr Zelensky, para lhe anunciar que o Reino Unido será a primeira potência ocidental a enviar tanques de primeira linha para Kiev. Isto apesar dos receios, no seio da NATO, de que esta decisão possa ser considerada pela Rússia como uma escalada da guerra.

Empate no dérbi entre Benfica e Sporting encurta liderança ‘encarnada’

No futebol, Benfica e Sporting empataram 2-2 no dérbi da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Já o FC Porto goleou na receção ao Famalicão, por 4-1. Soma agora 36 pontos e está a cinco do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, segundo colocado.

Textos: Redação Latina | LUSA