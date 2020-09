O Lusodescendente Dylan Pereira é vice-campeão da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, o campeonato monomarca de apoio às corridas de Formula 1.

Parabéns Dylan Pereira!

Este é o maior feito realizado por um Luxemburguês no desporto automóvel. É também o maior feito de um português, ou lusodescendente, nesta competição.



A Rádio Latina foi receber o piloto à chegada ao Aeroporto do Findel, confira em antena as primeiras palavras de Dylan Pereira em solo do Grão-ducado, após se tornar vice-campeão da Porsche Mobil 1 Supercup 2020.

