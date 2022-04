A russofobia refere-se ao sentimento de medo ou ódio à Rússia, aos russos e à cultura russa.

Atualidade em síntese 08 ABR 2021

Para já há um caso de russofobia registado no Luxemburgo

A agressão russa à Ucrânia tem levado a alguns atos de russofobia no Luxemburgo. O Ministério Público tanto da capital, como de Diekirch só têm para já conhecimento de um caso no Grão-Ducado.

Uma informação avançada pelo Ministério de Estado numa resposta parlamentar ao ADR.

No documento pode ler-se que o Executivo condena qualquer forma de ódio ou de discriminação. As pessoas vítimas de tais atos, devem contactar o Centro para a Igualdade de Tratamento (CET), insiste o Ministério de Estado.

Numa outra questão parlamentar do partido cristão social (CSV), o Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que atualmente ainda há uma pessoa de nacionalidade luxemburguesa na Ucrânia, sendo que essa pessoa quer permanecer no país. Todos os outros luxemburgueses que se encontravam na Ucrânia aquando do ataque russo a 24 de fevereiro, já abandonaram a zona de conflito.

Quanto a luxemburgueses na Rússia, sabe-se que há atualmente 31 luxemburgueses com endereço na Rússia, sendo que somente sete se registaram na plataforma “Luxemburgueses no Estrangeiro”.

Desconto nos preços dos combustíveis entra em vigor na próxima semana

O desconto no preço do combustível, aprovado pelo Governo, deverá entrar em vigor a partir da próxima semana. O projeto de lei foi aprovado em reunião de Conselho de Ministros esta quinta-feira e introduz uma compensação financeira que permite a redução temporária do preço de venda de certos produtos.

Os preços ao consumidor da gasolina, gasóleo e gasóleo de aquecimento terão uma redução de 7,5 cêntimos por litro, incluindo o IVA, a partir de 13 de abril, já na próxima quarta-feira. Estas medidas, refere o comunicado do Governo, serão aplicáveis até 31 de julho deste ano para a gasolina e o gasóleo, e até 31 de dezembro para o gasóleo de aquecimento.

As reduções anunciadas fazem parte do pacote de solidariedade (Solidaritéitspak) do acordo tripartido e serão fixadas nos preços nas bombas de gasolina, até à data em que estão em vigor.

Alcançado um acordo para a reabertura da maternidade em Ettelbruck

A ministra da Saúde e o ministro da Segurança Social aprovaram um conceito de cuidados neonatais desenvolvido pelo Centro Hospitalar do Norte (CHdN) em parceria com o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

A maternidade de Ettelbruck teve de encerrar provisóriamente na segunda-feira devido a uma falta de médicos especialistas, e por isso o bom funcionamento da maternidade já não estava garantido.

A notícia teve o efeito de uma bomba no norte do país, os deputados do norte do CSV e do DP tinham pedido a Paulette Lenert (LSAP) respostas e garantias políticas rápidas. A espera foi curta. Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social anunciaram, na quinta-feira à noite, que os dois ministros tinham aprovado na quarta-feira, com o parecer favorável do Diretor de Saúde, o conceito de cuidados neonatais desenvolvido pelo Centro hospitalar do Norte (CHdN) em parceria com o Centro hospitalar do Luxemburgo (CHL) "permitindo a reabertura da maternidade num curto espaço de tempo.

Aumento do abono de família no Luxemburgo mantém-se para agosto

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, confirmou que o aumento do abono de família (ou 'allocation familiale') previsto para agosto vai manter-se, apesar do adiamento da indexação dos salários, que passou de agosto de 2022 para abril de 2023.

O abono de apoio às famílias vai aumentar 2,5% no verão, sendo esta a segunda subida deste ano, depois da indexação de janeiro, em que cada agregado passou a receber 271 euros mensais por cada criança.

O adiamento da segunda indexação de salários foi confirmado no acordo entre o Governo e os parceiros sociais (a OGBL ficou de fora) que contempla medidas de apoio a particulares e empresas para mitigar os efeitos do aumento da inflação causado pela Guerra na Ucrânia.

Bebidas artesanais recolhidas devido a fermentação

A mini-empresa "Den Zauberkessel", uma colaboração do Liceu Clássico de Echternach com a Brasserie Nationale, foi criada para fabricar e distribuir uma bebida de malte não alcoólica. Foram produzidas 400 garrafas na cervejaria de Bascharage que seguiram para venda.

De acordo com os responsáveis, um cliente que tinha adquirido a bebida disse que o conteúdo tinha fermentado, o que torna o seu armazenamento perigoso, uma vez que a garrafa pode explodir.

Estima-se que ainda haja cerca de 100 garrafas de "Den Zauberkessel - Sporty Malt" em circulação, que foram vendidas a 4 e 5 de março no centro comercial Belle Étoile, em Bertrange.

Quem tiver comprado estas bebidas e não as tenha aberto, deverá contactar a Brasserie Nationale, para que possam ser recolhidas.

Mais de 18 mil eleitores franceses votam no Luxemburgo no domingo

A embaixada de França espera uma participação de pelo menos 66% por parte dos eleitores franceses no Luxemburgo, disse o vice-cônsul Patrick Soutif à Paperjam. Estima-se que haja cerca de 50 mil cidadãos com nacionalidade francesa no Grão-Ducado, mas apenas 28 mil estão inscritos nos cadernos eleitorais.

Os eleitores poderão votar nas 21 mesas disponibilizadas para tal no recinto da LuxExpo, em Kirchberg, que estará a funcionar entre as 8h e as 19h. É a primeira vez que o ato eleitoral acontece na LuxExpo, depois de se ter mudado para o Lycée Vauban, perto do Cloche d’Or, para as eleições de 2017.

Estas eleições vão mobilizar mais de 100 voluntários no Luxemburgo, que se desdobrarão em diferentes funções nas mesas de voto, na receção ou no gabinete jurídico. Só para as mesas de voto são necessárias 84 pessoas.

Sul do Grão-Ducado em alerta amarelo de chuva forte

Depois do vento a chuva. O Meteolux colocou o sul do país em alerta amarelo esta sexta-feira devido à queda de chuva forte. O alerta vigora até às 20h.

O Meteolux alerta para o cuidado redobrado nas estradas, onde há o risco de aquaplanagem.

Segundo o instituto, a acumulação de água pode atingir entre os 25 a 35 l/m² em alguns locais.

Nas terras mais altas poderá cair alguma neve que deverá misturar-se com a precipitação, refere ainda o boletim meteorológico.

Ucrânia: Autoridades de Odessa denunciam ataque de mísseis disparados do mar

As autoridades de Odessa denunciaram na quinta-feira um ataque de mísseis disparados do mar contra instalações na cidade do sul da Ucrânia.

O coronel Nazarov, oficial do Comando Operacional Sul da Ucrânia, confirmou o ataque, que tinha sido anunciado pela autarquia de Odessa na plataforma Telegram.

As autoridades não revelaram se o ataque causou vítimas ou feridos nem a extensão dos danos causados pelos ataques.

O chefe da administração militar regional de Odessa, revelou a apreensão de vários navios russos no estaleiro de Izmail, uma cidade perto de Odessa junto ao rio Danúbio.

Segundo a agência de notícias Ukrinform, os restantes barcos russos que se encontravam no estaleiro “partiram de imediato”.

As autoridades ucranianas têm pedido há vários dias aos habitantes do leste do país que deixem a região o mais rapidamente possível, depois de Moscovo ter anunciado que ia reposicionar forças para concentrar os seus esforços na "libertação" do Donbass, onde os separatistas pró-russos lutam contra o exército ucraniano desde 2014.

Macron prevê que Rússia vá reforçar ataques para proclamar vitórias no dia 09 de maio

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que o chefe de Estado russo vai concentrar a campanha da Ucrânia nas zonas separatistas do Donbass para "alcançar" uma vitória no dia 09 de maio, dia da capitulação da Alemanha nazi em 1945.

Na mesma entrevista, Emmanuel Macron anunciou ainda que a França, em conjunto com a Grécia e a Turquia, estão a tentar organizar operações humanitárias na cidade portuária ucraniana de Mariupol "com muita dificuldade" por causa das "posições" russas.

Sobre as novas sanções contra o regime de Moscovo decididas na quinta-feira pela União Europeia, Macron acusou o partido de Marine Le Pen, referindo-se à antiga designação "Frente Nacional", de demonstrar posições "ambíguas" face à Rússia sobre a questão das restrições económicas.

Braga vence Rangers e está em vantagem na luta por uma vaga nas “meias da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu ontem os escoceses do Rangers, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, e está em vantagem para conseguir uma vaga na meia-final.

O jogo da segunda mão está agendado para o dia 14 de abril, na Escócia.

