Pamela Anderson e Jon Peters pediram o divórcio menos de duas semanas depois de dizerem o "sim".

Pamela Anderson divorcia-se após 12 dias de casamento

Pamela Anderson e Jon Peters pediram o divórcio menos de duas semanas depois de dizerem o "sim".

A atriz e ativista dos direitos dos animais casou-se com o produtor de Hollywood no dia 20 de janeiro, numa cerimónia em Malibu.

No entanto, parece que a lua-de-mel foi "sol de pouca dura" uma vez que a estrela da série de sucesso mundial, "Baywatch", voou para o Canadá na manhã de sábado e já avisou que vão avançar com a separação, adiantou o The Hollywood Reporter.

Anderson e Peters já subiram ao altar quatro vezes em relações anteriores. A ativista foi casada com os músicos Tommy Lee e Kid Rock e casou-se duas vezes com o jogador profissional de póquer Rick Salomon. Mais recentemente, namorou com a estrela do futebol francês Adil Rami, com quem viveu em França.

Peters, 74 anos, viveu um romance com Barbra Streisand, e produziu a versão de 1976 de "A Star Is Born". Foi ainda presidente da Columbia Pictures na década de 1990. Peters terá conhecido Anderson na Mansão da Playboy nos anos 1980 e chegaram a envolver-se. e a propôs pouco depois. "Há raparigas bonitas por todo o lado. Eu poderia escolher, mas há 35 anos que só desejo a Pamela", afirmou em janeiro passado.