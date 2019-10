A herdeira ao trono belga entra hoje na idade adulta, mas os reis não lhe vão dar o dote de 2500 euros por dia, a que agora tem direito.

Palácio em festa pelo 18º aniversário da princesa Elizabeth

A princesa Elisabeth da Bélgica, a herdeira ao trono celebra hoje, sexta-feira, o seu 18º aniversário. Um dia muito especial que a coroa e o Tribunal da Bélgica decidiram festejar com os habitantes, abrindo as portas do palácio real, em Bruxelas.

Para marcar a sua entrada na idade adulta, o rei Philippe e a rainha Mathilde que acabam de chegar das cerimónias de entronização do imperador do Japão, divulgaram três novas fotos oficiais da princesa.



A nova foto oficial de Elizabeth.

Se ainda houvesse monarquias, com esta idade a princesa que é também duquesa de Brabante, título dado unicamente à herdeira, poderia já reinar, caso o seu pai decidisse abdicar, fosse forçado a tal ou houvesse outra razão de força maior.

A segunda foto oficial onde a princesa surge descontraída de jeans.

Elizabeth que está a estudar no United World College of Atlantic, País de Gales, regressou a Bruxelas, por uns dias, para celebrar o seu aniversário com a família e amigos.

A festa no palácio

Os festejos oficiais são alargados a mais 80 jovens vindos de todo o país e que como ela nasceram em 2001. Estes jovens foram sorteados pelos governadores das várias províncias do país, de acordo com o jornal ‘Le Soir’, citado pela Paris Match.

A foto oficial do rei Philippe com a sua herdeira.

Representantes das fundações reais como a Fundação Príncipe Philippe, a Fundação Rei Baudouin e a da Rainha Elizabeth Competition também estão presentes na festa.

A animar as celebrações haverá música. Blanche, a participante no Concurso Eurovisão da Canção irá atuar no palácio além dos finalistas no Concurso Rainha Elisabeth, de piano, canto, violino, violoncelo, entre outros.

Nas fotos, a princesa Elizabeth com os seus irmãos, no início deste ano lectivo e à dir. uma foto de família dos reis da Bélgica com os quatro filhos, há uns anos.





As cerimónias oficiais serão transmitidas pela televisão, mas a princesa Elizabeth fará também uma festa privada com a família e amigos.

A princesa que gosta de cozinhar

Sendo a mais velha, a Princesa Elizabeth é a primeira na ordem de sucessão ao Trono. E mesmo antes de chegar aos 18 anos já tinha dado o seu nome ao novo hospital pediátrico, o ‘Princess Elisabeth Children's Hospital’, no Hospital Universitário de Ghent,

Os seus pais, os reis sempre educaram os filhos, Elizabeth e os três irmãos, o príncipe Gabriel, de 15, o príncipe Emmanuel, de 13, e a princesa Eleonore, de 11 anos, como crianças o mais normais possíveis, e a herdeira ao trono tem os gostos e hábitos de uma jovem da sua idade. Como particularidades, gosta de cozinhar e faz voluntariado em organizações que trabalham como alunos com insucesso escolar, que apoiam os sem-abrigo, pessoas com necessidades especiais ou a terceira idade.

Reis negam 'mesada' de 2500 euros dia

Como a Rádio Latina noticiou, a partir de hoje, dia em que completa 18 anos, a princesa teria direito a receber uma dotação real anual, que no seu caso seria de 920 mil euros, o que dá 2500 euros por dia.

Esta dotação é um direito que todos os herdeiros ao trono têm a partir do momento em que completam 18 anos, sendo o dinheiro destinado, uma parte para gastos pessoais, e outra para a gestão do seu próprio escritório e agenda, dado que passam a ter funções próprias na casa real.

Porém, a princesa Elizabeth da Bélgica não vai passar a receber esta dotação. Pelo menos para já.

A despedida dos irmãos quando a princesa foi estudar para o País de Gales.

É que, o rei Philippe e a rainha Mathilde decidiram que primeiro a sua filha mais velha tem de terminar os estudos e só depois se irá preocupar com as suas funções reais. Então receberá o dote real.

Em 2020, Elizabeth irá concluir o bacharelato internacional na universidade UWC Atlantic College, no País de Gales, ou então uma formação militar como é tradição entre todos os príncipes herdeiros.