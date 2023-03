Capital. Acidente provoca três vítimas mortais em Neudorf

Três pessoas faleceram esta segunda-feira de manhã (pouco depois das 10h), na sequência de um grave acidente na rue de Neudorf, na Cidade do Luxemburgo.

Segundo a RTL, um veículo ligeiro embateu violentamente na traseira de outro ligeiro, durante uma ultrapassagem a um autocarro que estava na paragem.



Depois do choque, o veículo que bateu por trás foi ainda colidir contra a fachada de uma casa e capotou. Os dois ocupantes faleceram, assim como uma pessoa que circulava no passeio.



O condutor do primeiro veículo, que sofreu o embate na retaguarda, ficou ferido e foi transportado para o hospital.

Pais querem mais tempo com os filhos. Tema volta a ser alvo de petição

“Mais tempo com os filhos” volta a ser tema de uma petição no Luxemburgo. Uma das petições públicas disponíveis no site do Parlamento reivindica uma ajuda pública do Estado para que, numa família, um dos pais possa reduzir a carga horária para poder passar mais tempo com os filhos.



Faltam ainda 33 dias para o fecho do período de recolha de assinaturas e a petição já recolheu mais de quatro mil subscritores.

Esta é pelo menos a segunda petição em pouco tempo a reivindicar uma ajuda pública para permitir aos pais passarem mais tempo com os filhos. Mais de cinco mil pessoas assinaram a petição de Luc Martiny, que propõe sensivelmente o mesmo. O debate sobre o assunto, no Parlamento, ainda não tem data marcada.

Governo mantém apoios para combater inflação

Conheça as medidas do Governo para ajudar famílias e empresas Quinhentos milhões de euros por ano é o custo estimado do novo pacote de medidas para ajudar famílias e empresas a superar a crise inflacionista no Luxemburgo.

O aumento dos preços do gás vai continuar limitado, o preço da eletricidade para os consumidores mantém-se como está até ao final de 2024, o subsídio de energia vigora também até ao final de 2024 e, se houver uma terceira parcela da indexação este ano, o Governo compensará as empresas.

Estas são algumas das medidas decididas por Executivo e parceiros sociais para fazer face à inflação. É um pacote de 500 milhões de euros por ano, cujos detalhes serão divulgados nos próximos dias. Mas há novidades que pode consultar aqui.

Gasóleo e gasolina 95 mais caros

Nova mexida nos preços dos combustíveis. A gasolina sem chumbo 95 e o gasóelo vão ficar mais caros no Luxemburgo. A partir desta terça-feira, o preço da gasolina 95 aumenta 1,5 cêntimos, para 1,572 euros por litro.



No caso do gasóleo, a subida é de 2,1 cêntimos, para 1,592 euros por litro.

Fedil preocupada com o futuro da indústria no país

A federação que representa o setor da indústria luxemburguesa está preocupada com o futuro da indústria no país. Em causa estão a dificuldade de abastecimento em matérias-primas, o custo elevado da energia e sobretudo a falta de trabalhadores.

Construção. Preços da casas não permitem atrair mão de obra – LCGB Há falta de mão de obra no setor. A LCGB defende aumentos salariais para que os trabalhadores possam fazer face aos custos da habitação no país.

A Fedil diz que a penúria de mão de obra está relacionada com outra penúria: a da habitação. Morar no Luxemburgo está cada vez mais caro. Trata-se, segundo a Fedil, de um travão no recrutamento de novos trabalhadores, que se queiram estabelecer no Grão-Ducado.

A constatação leva a federação da indústria luxemburguesa a lançar um apelo aos responsáveis políticos para que estes facilitem o investimento privado no setor da habitação.

Covid-19. Subvariante XBB 1.5 maioritária no Luxemburgo

A subvariante XBB 1.5 predomina no Luxemburgo e continua a aumentar, representando 35,5% dos casos analisados retrospetivamente, contra 34,5% anteriormente. A variante Omicron BQ.1, por seu lado, continua a diminuir e passa a ter uma taxa de 26,4%, contra 30,5% na semana anterior.

“Fim da pandemia ainda não foi decretado”, lembra Paulette Lenert O fim da pandemia ainda não foi decretado. Palavras da ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), quando questionada sobre o porquê de as autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários da covid-19 no site.

Estes dados foram avançados no último relatório ReViLux do Laboratório Nacional da Saúde (LNS). A XBB.1.5 é uma subvariante da variante Omicron do SARS-CoV-2 e que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é “a subvariante mais transmissível detetada até agora”, mas não é a mais perigosa.

O número de casos positivos de covid-19 aumentou 68,3% numa semana. Entre 20 e 26 de fevereiro, o número de pessoas com teste positivo subiu para 1.409 casos em comparação com os 837 casos da semana anterior.

Reembolso da psicoterapia por videochamada? Para já só em alguns casos

Um mês depois da entrada em vigor da comparticipação da psicoterapia, há arestas por limar. Uma delas prende-se com as teleconsultas.

Psicoterapia. CNS começa a reembolsar consultas É oficial. As consultas de psicoterapia são comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Na resposta a uma questão parlamentar sobre o assunto, o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, lembra que, atualmente, na sequência da pandemia da covid-19, a Caixa Nacional e Saúde comparticipa as teleconsultas de médicos de clínica-geral, dentistas, terapeutas da fala, parteiras e dietistas. Segundo o ministro, esta possibilidade foi criada durante a crise pandémica para limitar os contágios.

Mas, ao que tudo indica, para já, as teleconsultas de psicoterapia só são reembolsadas quando o paciente não se pode deslocar, por motivos de saúde. Para qualquer outro paciente, a psicoterapia por videoconsulta ainda não é comparticipada, mas isso poderá vir a mudar. O ministro da Segurança Social refere que o dispositivo de teleconsulta vai ser “revisto e afinado”. As exceções abertas durante a pandemia permitiram adquirir experiência, diz o ministro, o que deverá traduzir-se num “novo sistema”, que está a ser preparado.

Luxemburgo regista nove condenações devido a jogos ilegais

Entre 2009 e 2018 foram condenadas nove pessoas no Luxemburgo por estarem a infringir a lei relativa aos jogos da sorte. Um dado do Ministério Público avançado pela ministra da Justiça, Sam Tanson, em resposta parlamentar ao partido cristão social (CSV).

Segundo o CSV, vários cafés e bares têm máquinas de jogo à disposição dos clientes e que são contrárias à legislação luxemburguesa. Embora o fenómeno seja conhecido há largos anos, o partido da oposição salienta que não são feitos controlos.

Na sua resposta, a ministra confessa não dispor de dados sobre quantos estabelecimentos têm este tipo de máquinas de jogo, mas informa que, em nove anos, o Luxemburgo registou nove condenações por infração à lei. Sam Tanson referiu ainda que estão a ser levados a cabo “trabalhos preparatórios” com vista a adaptar a lei, a fim de lutar de forma eficaz contra este tipo de jogos, a dependência e o branqueamento de dinheiro.

Mais 7 mil milhões de euros para os CFL

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) deverão receber sete mil milhões de euros do Estado para a exploração e manutenção da rede ferroviária nacional. Um envelope previsto para os anos de 2025 a 2039.

O que dizem os utentes sobre os transportes públicos A Rádio Latina saiu à rua para ouvir a opinão de quem anda nos transportes públicos.

O projeto de lei foi apresentado aos deputados e segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, a verba para 15 anos visa uma maior previsibilidade para os CFL.

Note-se que este dinheiro irá servir exclusivamente para a exploração, a manutenção dos caminhos de ferro ou ainda a melhoria dos serviços aos clientes, e não engloba os custos de renovação ou ainda os custos para novas infraestruturas.

Luxair encomenda dois novos Boeing 737-8

A perda do voo de ‘ida’ implica anulação do voo de ‘volta’? Se vai viajar de avião, esta notícia pode ser do seu interesse.

A frota da Luxair vai aumentar com a compra de dois novos Boeing 737-8. Uma informação avançada pelo Conselho de Administração da companhia aérea luxemburguesa. Os dois aviões deverão ser entregues em 2026. Até lá, a Luxair frisa que vai alugar dois aviões semelhantes.

Note-se que a Luxair está em negociações com o fabricante americano para a compra de outros dois aviões suplementares. A entrega deverá ocorrer em 2027. Altura em que o contrato de aluguer chegar ao fim.

Este avião permite voar até mais 5.700 quilómetros do que outros modelos. Para além disso é menos poluidor (- 20% de CO2).

Luxtram está a recrutar 40 condutores de elétrico

A Luxtram vai contratar 40 novos condutores de elétrico para dar resposta à extensão da rede de elétrico, que vai passar a abranger a Cloche d'Or e o aeroporto de Findel até 2024.

No âmbito desta campanha de recrutamento, foram organizadas várias sessões de informação para dar a conhecer a empresa, as funções do condutor de elétrico e as condições de trabalho.

Sistema de alerta. Residentes de Esch-sur-Alzette vão receber uma mensagem

O sistema nacional de alerta à população é novamente testado esta segunda-feira. Desta vez, o teste mensal visa uma única comuna: a de Esch-sur-Alzette. Trata-se de mais um teste realizado no âmbito da reestruturação do sistema de alerta. Quer isto dizer que as sirenes vão soar e que será enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta à população de uma determinada zona do país.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados com uma estação da base de telefonia móvel daquela comuna receberão o SMS. Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.

O objetivo dos testes é garantir a funcionalidade dos diferentes canais de alerta, identificar eventuais pontos de melhoria e, sobretudo, sensibilizar os cidadãos para a utilização dos diferentes canais de alerta.

Concorrência para o WhatsApp? Luxemburgo terá própria aplicação de mensagens

É uma espécie de WhatsApp nacional. 'Luxchat', é este o nome da aplicação nacional que o Luxemburgo se preparar para lançar. Segundo o jornal Contacto, até ao final do próximo verão, todos no país - indivíduos ou empresas - poderão escolher uma aplicação nacional através da qual poderão enviar mensagens, documentos, imagens ou vídeos.

Questionado pelo Luxemburger Wort sobre a pertinência de lançar uma aplicação deste tipo quando quase todos têm acesso ao WhatsAp, Teams e outros serviços, o Ministério da Digitalização frisa que “nem todos querem que os seus dados acabem num servidor algures no mundo”.

O LuxChat visa oferecer ao público em geral uma solução nacional para serviços de mensagens com encriptação de remetente para destinatário. Será será gratuito, sem publicidade e respeita o direito à privacidade de cada indivíduo. Além disso, cumpre as leis luxemburguesas e europeias.

Digitalização em destaque na visita de trabalho de Franz Fayot a Portugal

O ministro da Economia, Franz Fayot, está em visita de trabalho a Portugal, esta segunda-feira. O ministério da tutela refere em comunicado que esta visita é uma continuação da missão económica luxemburguesa organizada em maio de 2022 e centra-se na transformação e inovação digital para a economia.

Franz Fayot foi recebido, esta manhã, pelo secretário de Estado português da Digitalização, Mário Campolargo, com quem abordou as políticas nacionais sobre a transição digital e a falta da mão-de-obra qualificada neste setor. Seguiu-se uma reunião com o Secretário de Estado para a Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, para discutir oportunidades e desafios comuns para os mercados digitais dos dois países.

Depois de um encontro com empresários luxemburgueses e portugueses na Embaixada do Luxemburgo, Fayot termina a visita, esta tarde, com uma reunião de trabalho com o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, com quem irá discutir os planos nacionais de recuperação económica, incluindo o apoio às empresas em tempos de crise.

Intervenção humanitária. Dois membros da CGDIS enviados para a Turquia

A Corporação Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) enviou, esta segunda-feira, dois elementos para a Turquia.

Turquia. “As pessoas não têm nada. É duro ver isto”, diz bombeiro luxemburguês Elementos da equipa luxemburguesa de intervenção na Turquia descrevem um cenário de absoluta destruição. “Quem não está aqui não consegue imaginar o que se passa”, conta um deles.

Os dois profissionais vão substituir os outros dois colegas que foram enviados pelo Luxemburgo, há um mês, para apoiar a intervenção humanitária que se seguiu ao trágico terramoto que vitimou cerca de 50 mil pessoas na Turquia e norte da Síria.

Um dos membros do CGDIS é especialista em logística e o outro vai apoiar o serviço de telecomunicações na região, depois do apelo das Nações Unidas.

Queda de neve prevista para esta semana

O instituto nacional de meteorologia Meteolux prevê queda de neve, embora de fraca intensidade, e chuviscos à mistura para esta semana, até quarta-feira.

Para hoje, as máximas deverão chegar aos 5°C, baixando ligeiramente amanhã para 3° e subindo novamente na quarta, para máximas de 6°. No sábado os termómetros poderão subir até aos 12 graus de máxima.

O tempo vai manter-se nublado pelo menos até ao fim de semana, com queda de chuva e de neve de fraca intensidade até sexta-feira.

Futebol. Hesperange perde e F91 Dudelange de novo a dois pontos

Jogo Luxemburgo-Portugal tem lotação esgotada Uma partida cujo relato poderá ouvir, em direto, na Rádio Latina.

A luta pelo título da Liga BGL de futebol continua acesa. O líder, Hesperange, foi derrotado este domingo por 2-1, na deslocação ao terreno do Titus Pétange. Já o F91 Dudelange foi vencer o Strassen pelo mesmo resultado e voltou a estar a dois pontos da liderança.

Nos outros jogos, o Etzella é cada vez mais último, com mais uma derrota caseira, por 3-0, contra o Mondorf. O Fola venceu o Differdange por 3-2 e continua a subir na tabela, e o Mondercange perdeu por 2-1 na receção à Jeunesse. O Niederkorn venceu o Wiltz por 3-0, o Rosport foi derrotar o Hostert por 3-1, enquanto o Racing e o Käerjeng empataram a uma bola.

O Hesperange é primeiro, com 50 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 48, e o Etzella é último, com 11 pontos.

Textos: Redação Latina | Lusa