O coletivo luxemburguês composto por uma dezena de jovens acaba de lançar "Epocalypse".

Pachamama Family e o hip hop como defesa do meio ambiente

Pachamama Family (Terra mãe em língua indígena), é um projeto musical que alia o hip hop à defesa do meio ambiente e da natureza.

O coletivo, que canta em várias línguas, foi criado no Luxemburgo em abril de 2018 e é composto por Carl Hahn (mentor do projeto), Don Cee (inglês e espanhol), Bah Dila (voz feminina), Anto (francês), L'as Le Dégeu (francês), Fizé (português), Piloco (português), Don Gio (italiano) e V.I.C (luxemburguês).

Após várias atuações ao vivo e participações em festivais no país, Pachamama Family editou, recentemente, o álbum "Epocalypse" com a sensibilização ambiental como tema central.

Alguns membro do grupo vão passar pelo estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, 4 de outubro, entre as 15h e as 16h.

Acompanhe a entrevista/showcase através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Cristina Gonçalves