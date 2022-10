Não se deixe enganar! Trata-se de uma tentativa de burla que visa roubar dados pessoais.

Radio Latina 4

Atenção!

Página falsa em nome Rádio Latina no Facebook

Não se deixe enganar! Trata-se de uma tentativa de burla que visa roubar dados pessoais.

O nome da Rádio Latina está a ser usado de forma fraudulenta na rede social Facebook. Uma página falsa foi criada esta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, usando para além do nome, a identidade visual da rádio. Não adira! Trata-se de uma tentativa de roubo de dados pessoais.

4 VEJA A FORMA COMO OS BURLÕES PROCEDEM!

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. É desta forma que os suspeitos estão a aliciar os ouvintes da Rádio Latina para os atrair para links fraudulentos. A página falsa tem poucos "gostos" e "seguidores". Se recebeu esta mensagem, não resposta! Esta reprodução do concurso da Rádio Latina, que tem um prémio atrativo superior a 500 euros, gerou as tentativas de burla. Só haverá um vencedor e não é necessário clicar em qualquer link.

A página copiou ilegalmente um concurso que a Rádio Latina lançou esta manhã e é através dele que está a tentar burlar os internautas, informando-os que venceram o prémio e que para o requisitar têm de enviar uma mensagem privada, onde lhes vão ser pedidos dados pessoais ou então clicar num determinado 'link'. Pior ainda, os participantes do concurso oficial promovido pela rádio estão a receber respostas aos seus comentários aliciando-os a clicar em ligações que vão dar à pagina fraudulenta.

Note-se que o concurso que a Rádio Latina lançou, esta segunda-feira, só terá um vencedor, que será conhecido no programa “Brigada da Manhã”, do dia 4 de novembro de 2022, entre as 09h00 e as 10h00.

A única e verdadeira página da rádio no Facebook é esta: https://www.facebook.com/radiolatinaluxemburgo. Tem mais de 127.300 “gostos” e é “seguida” por 125.649 pessoas.

A página falsa foi já denunciada pela direção da Rádio Latina às autoridades competentes. Esperamos que não se tenha deixado enganar, mas se for o caso não hesite em denunciar as páginas e perfils fraudulentos tanto aos responsáveis das redes sociais como às autoridades.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.