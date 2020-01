O grão-ducado vai ser uma das paragens da digressão europeia do cantor porto-riquenho. Bilhetes vão estar à venda a partir de 12 de janeiro.

Ozuna dá concerto no Luxemburgo em julho

Ozuna, um dos nomes mais conhecidos do reggaeton, vai dar um concerto no Rockhal, em Esch-sur-Alzette, no dia 18 de julho. Esta é a oportunidade do cantor de 27 anos, que se estreou em 2012, apresentar aos fãs o seu último álbum, "Nibiru".

A última colaboração de Ozuna foi na música "Taki Taki", com o DJ Snake, Selena Gomez e Cardi B, e o video teve um recorde de 1,6 mil milhões de visualizações no YouTube.

No Instagram, Ozuna tem mais de 17 milhões de seguidores e no YouTube, os seus vídeos têm um acumulado de 13, 5 mil milhões de visualizações.

Para além disso, conta com sucessos com Daddy Yankee, Romeo Santos, Cardi B ou Manuel Turizo.

Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir de 12 de janeiro, no site oficial da digressão.





Ana Patrícia Cardoso





















Os bilhetes para o seu concerto organizado pela LF One Prod, Moreira Production e Mansogroup estarão à venda no domingo 12 de Janeiro, pelas 17 horas, em www.ozuna.lu, ao preço de 75 euros acrescido dos custos de pré-venda.