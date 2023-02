A organização internacional Oxfam qualifica a atualização da lista de paraísos fiscais da União Europeia (UE) como uma "piada".

Radio Latina

Atualidade em síntese 20 FEV 2023

Oxfam diz ser "piada" UE excluir o Luxemburgo dos paraísos fiscais

A UE divulgou na terça-feira a sua "lista negra" de países que não colaboram no combate à evasão e fraude fiscal. Como novidades, foram retiradas da lista países como Bermudas e Ilhas Caimão, e foram incluídos países como Rússia, Costa Rica ou Ilhas Marshall.



Ao mesmo tempo, a UE manteve, mais uma vez, o Luxemburgo fora desta lista de paraísos fiscais, gerando, como em anos anteriores, críticas da Oxfam. Segundo um comunicado do organismo, o Luxemburgo é "um dos paraísos fiscais mais prejudiciais do mundo", que ajuda os ricos e as empresas com impostos abaixo de 1%.

Para a Oxfam, a lista de paraísos fiscais da UE continua a ser uma operação de cosmética e uma oportunidade perdida para acabar com os paraísos fiscais e recuperar milhares de milhões que permitiriam equilibrar o fosso entre os super-ricos e as pessoas comuns.

"Crianças precisam de mais atenção na escola"

As crianças precisam de mais atenção na escola. É este o ponto de partida da petição de Carla Carvalho, assinada por 4.500 pessoas.

Concretamente, a portuguesa pede que as turmas do ensino fundamental sejam limitadas a 16 alunos – atualmente podem chegar aos 23 – e que o cliclo 1 tenha um professor e um educador em cada sala de aula. Defende que o sistema tem de mudar e passar a encarar a criança como uma “pessoa com necessidades”.

Ouvida pela Rádio Latina, Carla Carvalho alertou que nenhuma criança é igual e cada uma tem necessidades e características que exigem atenção. Leia aqui o artigo na íntegra e oiça as declarações.

Motorista português: “Proposta de 12 dias consecutivos de trabalho é inaceitável”

Um motorista de autocarro português falou à Rádio Latina sobre a proposta de Bruxelas dos 12 dias de trabalho consecutivos, que considera “inaceitável”. João, nome fictício, tem 34 anos e trabalha no ramo há dez. Alerta para os riscos que esse modelo de trabalho poderá ter para condutores e passageiros.

O tempo de descanso dos condutores é uma de várias questões que existem no setor. Outra prende-se com as agressões de que alguns condutores são alvo. Questionado sobre se alguma vez foi agredido, João diz que já foi insultado e que tem conhecimento de colegas agredidos.

Quanto aos problemas no acesso a casas de banho, denunciados há alguns anos por sindicatos e trabalhadores, o português considera que a situação tem melhorado. Mesmo assim, adianta que “em muitos locais ainda não há acessos a casas de banho”.

40ª edição do Festival das Migrações com novidades

O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, organizado pelo CLAE, regressa este ano à LuxExpo, em Kirchberg, com algumas novidades.

Este ano, deixa de haver as habituais conferências marcadas para sexta-feira à noite. O festival vai acontecer apenas no sábado e domingo, com horário de abertura às 12h. No sábado fecha à meia-noite e no domingo às 20h.

Haverá também um novo espaço, "Village du Festival", que visa reforçar a participação cidadã. Outra novidade é que em vez dos grandes stands de cozinha portuguesa, italiana e cabo-verdiana, a comida vai ser vendida apenas nos stands associativos. Ao todo haverá cerca de 400 stands, incluindo o da Rádio Latina e mais 18 stands lusófonos.

Para o salão do livro foram convidados Pedro Chagas Freitas, João Tordo e outros seis escritores lusófonos. No pavilhão ArtsManif vão estar expostas obras de sete artistas plásticos de língua portuguesa, haverá uma residência fotográfica e outra residência artística com vários lusófonos.

Na música, o grande concerto "African Vibes", no sábado, vai incluir a guineense Iragrett Tavares e o cabo-verdiano Flegon Oliveira.

Bruxelas. Jean Asselborn discute guerra na Ucrânia em conselho europeu

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, Jean Asselborn, participa esta segunda-feira no Conselho dos "Negócios Estrangeiros" da União Europeia, a ter lugar em Bruxelas.

Na agenda, os ministros europeus vão discutir a guerra na Ucrânia. Depois, Jean Asselborn e os seus homólogos vão trocar pontos de vista com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Moldova, Nicu Popescu.

Entre outros temas, os ministros vão ainda abordar a situação no Afeganistão e no Irão.

Partilha de carros está a crescer entre Luxemburgo e França

A partilha de carros está a crescer entre o Luxemburgo e a França. Citado pelo site do jornal Contacto, a plataforma francesa de partilha de carros Klaxit, refere que o número de viagens semanais aumentou 100 vezes em comparação com as médias da primeira metade de 2022. De 50 viagens por dia, há um ano, houve um aumento para 5.000 hoje em dia.

Comparado com a melhor semana da segunda metade de 2022, em dezembro, o número de viagens através da Klaxit aumentou seis vezes durante a nossa melhor semana de 2023.

Cerca de 90% destas viagens são transfronteiriças, entre a França e o Luxemburgo. Este aumento deve-se sobretudo aos 100 mil euros atribuídos pelo Governo luxemburguês à Klaxit, em outubro do ano passado, para pagar os motoristas e encorajar os trabalhadores transfronteiriços a partilhar as viaturas.

Colisão frontal na A4 provoca três feridos

Um automobilista em contramão na A4 provocou um acidente na manhã de domingo, entre Leudelange e o nó de Cessange. Tratou-se de um choque frontal entre duas viaturas, segundo a polícia grã-ducal.

Os dois ocupantes do veículo que circulava em contramão tiveram de ser desencarcerados pelos serviços de emergência antes de serem levados para o hospital em estado grave. Segundo as autoridades, o condutor que provocou a colisão estava alcoolizado.

O condutor do outro veículo, que era a única pessoa no carro, sofreu ferimentos ligeiros.

Donos de casas devolutas em Portugal obrigados a arrendar. E as dos emigrantes?

À partida, as casas que os emigrantes tenham em Portugal não serão abrangidas pelo regime de arrendamento compulsivo anunciado pelo primeiro-ministro português, António Costa.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Governo vai adotar um regime de “arrendamento compulsivo” das casas devolutas, cabendo ao Estado ou ao município “pagar ao proprietário a renda que é devida” e cobrar “a renda que resulta do subarrendamento” que fará depois.

No entanto, segundo a CNN, a lei prevê uma série de exceções, como por exemplo as habitações que sejam residência em território português de um emigrante português, pelo que o Estado não irá, em princípio, "tomar posse administrativa" destas casas.

Uma casa é considerada devoluta quando se trata de um imóvel localizado em aglomerado urbano que está desocupado há mais de um ano. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, existem cerca de 730 mil casas devolutas em Portugal.

Vítimas de violência doméstica sofrem maior risco de AVC e cancro

Conclusão de estudo feito em Portugal. As mulheres vítimas de violência doméstica pelo atual ou ex-parceiro têm mais comportamentos de risco e mais problemas de saúde, incluindo perturbações da saúde mental.

No que diz respeito a problemas de saúde, podem também estar em causa problemas como diabetes, enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e cancro.

A investigação é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e tem como base os registos clínicos eletrónicos de 20 anos de funcionamento da Unidade de Saúde Local de Matosinhos, entre 2001 e 2021.

Sismo Turquia. Dois membros da CGDIS foram substituídos

Os dois membros da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) enviados para a Turquia para ajudar as pessoas afetadas pelo sismo foram substituídos por dois outros membros do organismo. Uma informação avançada pelos ministérios do Interior e da Cooperação.

Os dois profissionais tinham sido enviados para a Turquia a 7 e 9 de fevereiro, respetivamente, no âmbito da rede de parceria humanitária internacional das Nações Unidas, da qual a CGDIS é membro.

Um dos elementos da CGDIS que esteve na Turquia é especializado em informática e comunicação, tendo instalado um satélite da emergency.lu para restabelecer a comunicação na região. O segundo é um especialista em logística.

Após duas semanas no terreno, o Luxemburgo preferiu substituir estes dois membros por outros dois, de modo a garantir a proteção física e psicológica destes profissionais.

Cerca de um milhão de turcos vive em abrigos temporários devido ao sismo

Cerca de um milhão de turcos vive atualmente em tendas, casas pré-fabricadas ou em alguma instituição de abrigo temporário, devido ao grande sismo de 06 de fevereiro.

Só na Turquia, mais de 40 mil pessoas morreram, Mas este balanço é provisório e deve aumentar significativamente, dadas as estimativas de que ainda existam dezenas de milhares de corpos sob os destroços.

A busca por sobreviventes já foi concluída na maior parte da região, exceto em duas províncias: Kahramanmaras e Hatay.

Rússia acusa forças ucranianas de ataque a Donetsk que feriu sete pessoas

A Rússia acusou as forças ucranianas de bombardearem o centro da Donetsk, província controlada pelas forças pró-russas desde 2014 e anexada ao território russo em 2022, num ataque que causou pelo menos sete feridos. Segundo a agência EFE, um dos locais atingidos terá sido um infantário.

As autoridades russas da autoproclamada República de Donetsk, ilegalmente anexada pela Rússia em setembro passado, revelaram ainda que durante o dia de ontem as forças ucranianas dispararam 40 mísseis de sobre a cidade.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial.

Futebol. Fola vence Etzella e deixa o último lugar da Liga BGL

A equipa de Fola d'Esch deixou de ser o último classificado da Liga BGL de futebol, depois da goleada imposta no terreno do Etzella, por 4-0. Com este resultado, o Etzella é agora o 'lanterna vermelha'.

Nos outros jogos da 17a jornada, no domingo, o líder Hesperange foi vencer o Racing por 3-1, enquanto o perseguidor F91 Dudelange também ganhou fora, por 4-0 ao Hostert. A Jeunesse recebeu e venceu o Rosport por 2-0, o Strassen perdeu em casa por 1-0 contra o Mondorf e o Titus Pétange derrotou o Differdange por 4-2.

No sábado, o Niederkorn ganhou o Käerjeng por 1-0 e o Mondercange perdeu com o Wiltz, por 3-0. O campeonato é liderado pelo Hesperange, com 47 pontos, seguido de perto pelo F91 Dudelange, com 45. O Etzella é último, com 11 pontos.

Textos: Redação Latina | Lusa || Foto: Arquivo LW