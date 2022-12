Poderá ser agora a vez de Troisvierges testemunhar a passagem de um lobo pelo seu território.

Atualidade em síntese 28 DEZ 2022

Ovelha encontrada morta em Troisvierges poderá ter sido atacada por lobo

Poderá ser agora a vez de Troisvierges testemunhar a passagem de um lobo pelo seu território.

Uma ovelha apareceu morta, com sinais visíveis de ataque, em Troisvierges, e a Administração da Natureza não descarta a hipótese de o animal ter sido atacado por um lobo.

Os especialistas recolheram amostras genéticas retiradas das feridas do animal, contendo o ADN do atacante para confirmar se se tratou, ou não de um lobo. No entanto, uma vez que o cadáver do animal esteve dois dias à chuva, as autoridades não esperam um resultado muito fiável.

Após Garnich, em 2017, Fouhren, em 2018, Niederanven em 2020, Wincrange este ano, poderá ser agora a vez de Troisvierges testemunhar a passagem de um lobo pelo seu território.

Os episódios confirmam o regresso desta espécie protegida em solo luxemburguês, de onde o animal esteve ausente durante cerca de 15 anos devido à ação humana. Um regresso que fica a dever-se à aplicação do estatuto de espécie protegida, em vigor no espaço europeu.

Número de dias de licença quando os filhos adoecem. “Simplesmente insuficiente”

É “simplesmente insuficiente” o número de dias de licença a que os pais têm direito quando os filhos adoecem. Quem o diz é Andy Bram, autor de uma nova petição pública que, em apenas dois dias, recolheu mais de 1.300 assinaturas.

O peticionário sublinha que os atuais 12 dias por filho até aos quatro anos não chegam, já que crianças desta idade adoecem muitas vezes. Defende por isso o direito a 10 ou 12 dias por ano e por progenitor e considera que também os pais de crianças dos quatro aos 13 anos devem ter direito a esse número de dias de licença.

No texto da petição, Andy Bram alerta que “nem toda a gente pode contar com a ajuda dos avós, família ou amigos” quando os filhos adoecem, com muitos pais a acabarem numa situação em que ou têm de pedir baixa médica ou tirar dias de férias. Algo que, no seu entender, não é benéfico para ninguém.

Faz hoje dois anos que o Luxemburgo iniciou a vacinação anticovid

A vacinação contra a covid-19 arrancou há precisamente dois anos no Luxemburgo. Foi no dia 28 de dezembro de 2020 que a primeira injeção ‘anticovid’, desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, foi administrada no Grão-Ducado.

A primeira pessoa a receber o fármaco foi uma portuguesa. Trata-se de Catarina Fernandes, chefe do serviço de doenças infecciosas no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), que juntamente com o seu colega de serviço Kevin Nazzaro recebeu a injeção no primeiro e único, na altura, centro de vacinação improvisado do país, em Limpertsberg.

Dois anos depois quase um milhão e 300 mil doses foram administradas no país.

O último relatório do Ministério da Saúde, revela que 474.884 residentes têm esquema vacinal completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% relativamente à população com mais de cinco anos.

AgriMeteo. 2022 foi o ano mais quente de sempre

2022 foi o ano mais quente de sempre no Luxemburgo, juntamente com 2020. Com uma temperatura média recorde de 10.9 graus, a temperatura anual ultrapassou em 1 grau a média de referência no período 1991-2020.

Desta vez, as conclusões são do serviço de meteorologia da agricultura, o AgriMeteo, cujos registos têm 180 anos.

O AgriMeteo analisou dados meteorológicos até 26 de dezembro, concluindo que, além da temperatura, este ano foi marcado por uma ausência prolongada de chuva que deixou o país numa situação de seca sem precedentes. O verão de 2022 foi o verão mais seco desde 1921.

Sobre as estações do ano, o AgriMeteo destaca o “verão histórico de 2022”, com uma temperatura média de 19,3 graus e máxima de 36 graus, fazendo dele o verão mais quente alguma vez registado no país. No verão passado, o país registou um recorde de 60 dias com temperaturas acima dos 25 graus, sendo que a marca dos 30 graus foi ultrapassada vinte vezes.

Gabinete Nacional de Acolhimento duplicou alojamento num ano

A rede de alojamento do Gabinete Nacional de Acolhimento passou de mais de 3.400 para 7.013 camas, o que permitiu dar resposta à onda de refugiados ucranianos.

Há alguns dias, durante a recente vaga de frio, a capacidade de aquecimento da estrutura de acolhimento de refugiados na rue Tony Rollman, em Kirchberg, atingiu os seus limites, que obrigou as autoridades a realojar as pessoas noutras estruturas. Esta terça-feira, o Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla francesas) fez o ponto de situação.

Em apenas alguns meses, foram montadas milhares de camas adicionais, graças à abertura de estruturas de emergência em salões ou tendas, mas também à conversão de estruturas como hotéis ou edifícios administrativos em estruturas de acolhimento coletivo.

Atualmente, o Gabinete gere 68 estruturas de alojamento.

Polícia detém traficante de droga em Bonnevoie

As autoridades policiais detiveram na tarde de domingo, em Bonnevoie, um presumível traficante de droga.

Segundo o boletim da polícia, o comportamento do homem chamou a atenção dos agentes. Durante o controlo, estes descobriram que o indivíduo estava na posse de bolas de cocaína e heroína, como também de uma grande quantidade de dinheiro.

Durante a busca ao domicílio do suspeito, a polícia grã-ducal apreendeu ainda 100 gramas de heroína e mais de 300 comprimidos de opióides. O homem foi detido e presente a um juiz de instrução. Ficou em prisão preventiva.

Bettembourg e Junglinster proíbem fogos-de-artifício no fim de ano

A poucos dias da festa de fim de ano, as comunas de Bettembourg e de Junglinster são umas das primeiras autarquias a lembrar que proíbem o uso de fogos-de-artifício e petardos na noite de São Silvestre, sem a devida autorização.

Os responsáveis das duas comunas referem em comunicados separados que qualquer violação destas disposições pode ser punida com multa.

No Grão-Ducado, a lei permite às comunas decidir se autorizam ou não de fogos-de-artifício e outros materiais pirotécnicos no espaço público. Mas a maior parte das autarquias proíbe essa prática devido a razões como segurança pública, limpeza das ruas e respeito à vizinhança, animais e meio ambiente.

Quem não respeitar as regras e for apanhado a usar material pirotécnico sem autorização, poderá vir a pagar uma multa entre 25 e 250 euros.

Além das duas autarquias, Strassen, Kayl, Esch-sur-Alzette, Pétange, Dudelange e várias entre outras comunas proíbem o uso de material pirotécnico. Em caso de dúvida, os residentes devem contactar a sua autarquia.

Rússia vai proibir venda de petróleo russo a países que apliquem teto de preço

A Rússia vai proibir, a partir de 01 de fevereiro, a venda de petróleo a países que apliquem o teto de preço fixado este mês em 60 dólares por barril pela União Europeia, G7 e Austrália.

O decreto especifica que esta medida está prevista para um período de cinco meses, “até 01 de julho de 2023”.

Só "uma decisão especial" do próprio Vladimir Putin poderá permitir a entrega de petróleo russo a um ou mais países que aplicaram o teto de preço nas últimas semanas.

Na prática, apenas o petróleo vendido pela Rússia a um preço igual ou inferior a 60 dólares pode continuar a ser entregue.

Brasil registou em 2022 o maior número de mortes devido ao dengue num ano

Pelo menos 987 pessoas morreram este ano devido à dengue no Brasil, mais 301% do que em 2021 e o maior número registado em um ano, segundo o Ministério da Saúde do país.

O número de mortes poderá ser ainda ser maior, já que há casos sob investigação e faltam ainda os dados das últimas duas semanas de dezembro.

Os dados indicam que no período considerado foram confirmados cerca de 1.400 casos graves e outros 17.700 foram identificados como casos de dengue "com sinais de alarme".

FC Porto recebe Arouca na expectativa de reduzir atraso para o líder Benfica

O FC Porto procura hoje reduzir o atraso para o líder Benfica, ao receber o Arouca na décima-quarta jornada da I Liga de futebol.

O campeão nacional regressa ao campeonato, no qual ocupa o segundo lugar, após a pausa para o Mundial20222, na expectativa de reduzir os oito pontos de atraso para o rival lisboeta, uma tarefa que se inicia com a receção ao Arouca, nono classificado da prova.

No outro jogo de hoje o Portimonense, sétimo colocado, recebe o Casa Pia, quinto, num confronto entre equipas protagonistas de um bom arranque de temporada.

