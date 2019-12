O músico Khalid Oke, a viver no Luxemburgo há vários anos, lança esta quarta-feira, 11 de dezembro, o single 'Thank You', que pode ouvir na emissão da Rádio Latina.

'Ouviu Primeiro na Latina'. 'Thank you', a nova música de Oke

O músico Khalid Oke lança esta quarta-feira, 11 de dezembro, o single 'Thank You', que pode ouvir na emissão da Rádio Latina.

De origem nigeriana, Khalid Oke - ou simplesmente Oke - vive no Luxemburgo há vários anos, com a família, depois de ter deixado o seu país, em 2008.

Compositor e co-produtor das músicas que cria, começou a cantar num coro ainda na Nigéria. Foi, contudo, no Grão-Ducado que desenvolveu o seu universo musical e o seu percurso artístico.

Nos últimos dois anos, Oke tem lançado diversas canções, feito colaborações com outros artistas e atuado nos mais reconhecidos eventos e espaços do Luxemburgo.





O corolário de toda esta atividade está agora materializado no single 'Thank You', disponível a partir de hoje nas várias plataformas digitais e para escuta no Spotify.

AT