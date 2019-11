'Ouviu Primeiro na Latina'. 'South Side Boy', o novo disco de Diogo Piçarra

O cantor, jurado do The Voice, lança novo trabalho, que inclui o seu primeiro dueto com Carolina Deslandes.

Diogo Piçarra lança esta sexta-feira, 29 de novembro, o seu novo disco, 'South Side Boy', que inclui, entre outros temas o single 'Anjos', o seu primeiro dueto com Carolina Deslandes.

Escrita em parceria por ambos, a canção foi produzida pelo cantor e é o segundo single de apresentação do disco, sucedendo a 'Coração', cujo vídeo atingiu mais de um milhão de visualizações no Youtube, a um mês da edição do álbum.

Composto por 10 temas, produzidos por Diogo Piçarra, o álbum conta ainda com a participação de Lhast no tema 'Cedo”. A mistura e masterização ficou a cargo de Charlie Beats que também coproduziu o primeiro single, 'Coração'. O registo contou ainda com a parceria de Holly na produção do interlúdio do disco, 'Sul', e com a produção de Lhast no tema que interpretam em conjunto.

'South Side Boy' já está à venda nas plataformas digitais e nas lojas FNAC, em Portugal, o álbum estará também disponível numa edição deluxe, exclusiva e ilimitada, composta por um CD em formato capa dura, que inclui dois temas extra: 'Chama-me' e 'Promessas'.

Esta versão traz ainda fotografias inéditas no booklet, um poster e autocolantes.

Primeiro filho a caminho

Além do lançamento deste novo trabalho, Diogo Piçarra, que é atualmente jurado no programa The Voice, na RTP, prepara-se também para ser pai pela primeira vez. O anúncio foi feito pelo próprio cantor e pela namorada, a maquilhadora Mel Jordão, que está grávida de cinco meses.

O casal, que namora há cinco anos, não esconde a felicidade com a chegada do primeiro filho e partilhou a notícia com os fãs nas redes sociais.

No que respeita ao novo disco, Diogo Piçarra tem já um grande concerto de apresentação marcado: na Altice Arena, em Lisboa, a 28 de março, do próximo ano.

Veja, em baixo, o alinhamento completo de 'South Side Boy':

1 - South Side Boy

2 - Noites

3 - Coração

4 - Diferente

5 - Escuro

6 - Sul

7 - Anjos (feat. Carolina Deslandes)

8 - Água Turva

9 - Cedo (feat. Lhast)

10 - Normal

