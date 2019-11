O ex-vocalista dos Delfins lança hoje 'NOVA (pop)'. Oiça o novo trabalho do cantor com a Rádio Latina.

'Ouviu Primeiro na Latina'. O novo disco de Miguel Ângelo

O ex-vocalista dos Delfins lança hoje 'NOVA (pop)'. Oiça o novo trabalho do cantor com a Rádio Latina.

Chama-se 'NOVA (pop)' e marca o regresso de Miguel Ângelo aos discos. Este EP, com seis músicas, é lançado esta sexta-feira, 15 de novembro, e traz várias participações especiais.

No novo registo, o ex-vocalista dos Delfins, que tem mais de 30 anos de carreira, junta cantores e músicos portugueses da nova geração neste trabalho, como Filipe Sambado, Chinaskee, Surma e D'Alva.

É, de resto, com esta última dupla - formada por Alex D'Alva Teixeira e Ben Monteiro -, que Miguel Ângelo canta no tema 'Qimera', o mais recente single a ser extraído de 'NOVA (pop)'.

O tema é a terceira canção do novo disco a ser apresentada, depois de 'Aquista', com Surma, e 'NOVA', música em que Filipe Sambado e Chinaskee trabalham sobre uma demo do cantor.

'Quimera' foi gravada nos estúdios dos Delfins, 1 Só Céu, em Cascais e o vídeo ficou a cargo de Edgar Keats, também autor do desenho da capa do single e do disco e do vídeo de 'NOVA'.

O novo EP de Miguel Ângelo vai estar disponível, a partir de hoje em todas as plataformas digitais e conta com o seguinte alinhamento:

1- Carnival (feat. D'Alva)

2 - A Cantiga (feat. Filipe Sambado & Chinaskee)

3 - Quimera (feat. D'Alva)

4 - NOVA (feat. Filipe Sambado & Chinaskee)

5 - Aquista (feat. Surma)

6 - Naqueles Dias





