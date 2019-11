Uma semana depois de receber o Grammy Latino, o cantor lança 'Fados, Fandangos, Malhões… e uma Valsinha'

'Ouviu Primeiro na Latina'. O novo disco de José Cid

José Cid, que há dez dias recebeu o Grammy Latino, pela sua carreira e contributo para a música, acaba de lançar um novo disco.

'Fados, Fandangos, Malhões… e uma Valsinha' é editado esta sexta-feira, em formato CD+PEN, à semelhança do que o cantor tem feito com os seus últimos trabalhos.

O registo junta, como é sugerido pelo título, diferentes sonoridades populares, sob o cunho muito próprio do músico.

O disco é composto por 15 novos temas e inclui vários duetos e uma versão. O tema 'No Meu Fado Há Sempre Um Blues', por exemplo, é cantado com Marisa Liz, vocalista dos Amor Electro e jurada do concurso The Voice, da RTP1. Outro dos convidados é o fadista Ricardo Ribeiro, que divide com José Cid a canção 'Por Calles y Vielas'. O terceiro dueto traz a participação de Matilde Cid, também fadista, em 'Que Bem que Baila a Moura'.

José Cid tem vindo a apresentar algumas das músicas deste novo álbum, sobretudo na sua mais recente tournée. 'O Meu Tamborzinho Mágico', 'Caminhos de Santiago' ou 'Noite, Janeiro, Lua Cheia', um original de Paulo Bragança e uma das versões que fez para o novo disco, são alguns exemplos.

'Fados, Fandangos, Malhões… e uma Valsinha' confirma assim o que o cantor e compositor disse no seu discurso, em Las Vegas, quando recebeu o Grammy Latino. "Vou continuar a cantar, a cantar as minhas canções de amor, as minhas canções de ternura, mas também as minhas canções de ódio", afirmou na cerimónia, onde fez questão de falar em português e onde terminou a interpretar, a capella, o seu clássico, 'Nasci P'ra Música'.



O novo álbum fecha com a música 'No Tempo Feliz', uma "valsinha emotiva e sincera", dedicada à sua mulher, Gabriela Carrascalão (ao lado do cantor, na imagem acima).



Veja o alinhamento completo do novo disco de José Cid:

1- 'Noite, Janeiro, Lua Cheia' (Paulo Bragança, Rui Vaz)

2- 'O Meu Tamborzinho Mágico'

3- 'No Meu Fado Há Sempre Um Blues', com Marisa Liz

4- 'Caminhos de Santiago'

5- 'Fado do Marinheiro Americano' (Frederico Valério)

6- 'Sete Bruxas' (Gimba)

7- 'Por Calles y Vielas', com Ricardo Ribeiro

8- 'Fandangueiro à Luz da Lua'

9- 'Adufes' 10- 'As Velhas Loucas da Praia'

11- 'Que Bem Que Baila a Moura', dueto com Matilde Cid

12- 'Ai Se Eu Pudesse Voar'

13- 'A Vida é Como Um Fandango'

14- 'Fado Profilático'

15- 'No Tempo Feliz'